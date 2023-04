Bei der Frühjahrsaktion Hasenjagd des Waldshuter Werbe- und Förderungskreis (WuF) und der Aktionsgemeinschaft Tiengen wurden am Samstag in Waldshut und in Tiengen fünf Hauptgewinner gezogen. Zwischen dem 18. und 31. März konnten die Kinder in den teilnehmenden Geschäften der beiden Städte Sticker sammeln und in ein Stickerheft kleben.

Die achtjährige Leonie und ihr Bruder Julian hatten sich bei einer der Spielstationen in Waldshut schminken lassenBild Susanne Schleinzer-Bilal

Die fleißigsten Sammler, die sich dazu am Samstag an den verschiedenen Spielstationen in Waldshut und Tiengen Stempel abgeholt hatten oder Sticker getauscht hatten, konnten ebenfalls ihr Glück in der Lostrommel versuchen. „Schlag 10 Uhr sind bereits die ersten Kinder gekommen“, freute sich Sylvia De Paola vom Werbe- und Förderungskreis. „Das ist eine tolle Aktion“, bestätigte Maggi Lenz (WuF).

In Waldshut waren die Aktionen wegen des andauernden Regens in das Metzgertörle verlagert worden. Neben Eierlaufen konnten sich die Kinder schminken lassen, auch Ballons gab es. In Tiengen gab es beim Storchenturm das Spiel „Vier gewinnt“ und ein Wurfspiel. Beim Marienbrunnen hatte Ramona Beha von der Aktionsgemeinschaft Tiengen eine Becherpyramide vorbereitet, die in einem Zweierteam gebaut werden musste. Hier war Geschick und Teamgeist gefragt.