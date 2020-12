von Vanessa Amann

Pro Saison schlägt der Vollerwerbslandwirt Reinhold Bächle schätzungsweise 500 Bäume, die auf dem Eggberg bei Bad Säckingen wachsen. Diese können nicht nur in Waldshut gekauft werden, sondern auch in Bad Säckingen, Wehr und auf dem eigenen Hof im Bad Säckinger Ortsteil Rippolingen.

Wie er das alles schafft? „Meine Frau und mein Sohn helfen beim Verkauf auf dem Hof und in Bad Säckingen. Außerdem haben wir Saisonarbeitskräfte die uns unterstützen.“

Seit dem 12. Dezember können Kunden, täglich von 9.30 bis 18 Uhr, einen Baum aus einem breiten Sortiment auswählen. Zeitlich früher gehe nicht, denn „auf dem Hof ist noch einiges zu erledigen am frühen Morgen“, erklärt Bächle im Gespräch mit dieser Zeitung.

Denn neben Nadelbäumen unterschiedlicher Art, baut der Landwirt auf seinem Hof auch noch Obst und Gemüse an und hält Hühner und Hochlandrinder. Viele der Produkte bietet Familie Bächle gleich im eigenen Hofladen an.

Reinhold Bächle bietet unterschiedliche Tannen-, Fichten- und Kiefernsorten an. | Bild: Vanessa Amann

Reinhold Bächle ist seit mittlerweile 30 Jahren im Christbaumgeschäft, davon viele Jahre in Waldshut-Tiengen. Wie in jedem Jahr wurden die Bäume, die er auf einer Freifläche am Waldshuter Wallgraben anbietet, erst Anfang Dezember geschlagen. „Wichtig ist, dass die Bäume noch frisch sind“, erklärt er.

Der Käufer erkenne dies laut Bächle am besten an der Farbe der Bäume und auch die Schnittfläche sei aussagekräftig. „Ist diese hell und fast weiß, ist der Baum noch frisch.“ Würden dagegen schon Nadeln auf dem Boden liegen, sei das ein schlechtes Zeichen, weiß er.

Die größte Nordmanntanne im Angebot von Reinhold Bächle misst circa dreieinhalb Meter. | Bild: Vanessa Amann

Sein Sortiment umfasst dabei alles was das Herz vieler Weihnachtsbaumkäufer höher schlagen lässt und auch nachgefragt wird. Darunter natürlich der Klassiker schlechthin, die Nordmanntanne. Diesen Status hat sich der Baum durch seine lange Haltbarkeit und seine dunkelgrünen Nadeln „erarbeitet“.

Diese Bäume hat Reinhold Bächle im Angebot Die Tanne Tannen haben den großen Vorteil, dass sie weniger nadeln als beispielsweise Fichten. Grund hierfür ist vor allem, dass die Nadeln tiefer in der Rinde stecken. Die Korktanne Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre stets bläuliche Färbung aus und hat einen eher schlanken und kegelförmigen Wuchs. Die Coloradotanne Die besonders langen Nadeln stechen bei dieser Tannenart hervor. Die grau- bis blaugrünen Nadeln verströmen einen leicht zitrusartigen Duft. Die Nobilistanne Sie hat grün bis bläuliche Nadeln. Charakteristisch für diese Tannenart ist ein unregelmäßiges Wachstum, deshalb ist sie sehr gut für echte Kerzen geeignet. Die Nordmanntanne Ihre lange Haltbarkeit und die weichen Nadeln machen sie zum beliebtesten Weihnachtsbaum. Die Nadeln haben ein intensives, dunkles Grün. Der Duft ist allerdings sehr dezent. Die Fichte Verlieren schneller ihre Nadeln, da diese eher auf den Zweigen aufsitzen. Preislich sind sie jedoch günstiger als Tannen. Die Blaufichte Obwohl der Name in die Irre führt, sind die Nadeln nicht immer blau, sondern können sowohl eine grüne, als auch eine bläuliche Färbung haben. Sie verströmt einen weihnachtlichen Duft und hat starke Äste. Die Kiefer Werden seltener als Fichten und Tannen für Weihnachtszwecke genutzt, denn im Vergleich sind sie schwieriger zu schmücken. Die Schwarzkiefer Der eher unkonventionelle Weihnachtsbaum, der sich durch einen breiten und kegelförmigen Wuchs auszeichnet. Die tiefgrünen Nadeln sind relativ lang. Die Douglasie Ein Weihnachtsbaum für Liebhaber, denn die Äste der Douglasie sind relativ dünn und stehen nach oben. Sterne aus Stroh können jedoch ohne Probleme angebracht werden.

Doch auch die Nobilistanne sei mittlerweile sehr beliebt, weiß Reinhold Bächle aus eigener Erfahrung. Diese spezielle Tanne gibt es in Blau- und Grüntönen und verströme selbst im warmen Wohnzimmer einen angenehmen Duft nach Wald.

Neben Nordmann- und Nobilistannen hat der Landwirt aus Rippolingen zudem Fichten und Blaufichten, Kork- und Coloradotannen, Douglasien, Zirbel- und Schwarzkiefern sowie zwei veredelte Nobilistannen in seinem Angebot. Eine Jungpflanze dieser Sorte koste bereits zehn Euro, ergo sind veredelte Nobilistannen die teuersten Bäume, die Bächle zum Verkauf anbietet. Grund dafür sei vor allem, dass sich von 100 Bäumen lediglich zwei als Weihnachtsbäume eignen würden.

Der Baum wird ausgesucht, eingewickelt und kann sofort mitgenommen werden. | Bild: Vanessa Amann

Die Preisspanne für einen Weihnachtsbaum aus dem Wald von Reinhold Bächle beginnt bei acht Euro für eine klassische Fichte und endet bei 25 Euro für die besagte veredelte Nobilistanne, jeweils je angefangenem Meter. Die Nordmanntanne liegt mit 17 Euro je Meter im mittleren Preissegment. Um sich möglichst lange an dem Baum erfreuen zu können, rät der Landwirt, den Baum regelmäßig zu gießen, „viele sind erstaunt, wie schnell das Wasser weg ist“.

Auch das Benebeln der Bäume mit Wasser wäre eine Alternative. Große Veränderungen durch die Corona-Pandemie hat Reinhold Bächle bis jetzt nicht bemerkt. Ein Grund dafür könnte sein, dass „die meisten auf den letzten Drücker“ ihre Bäume holen. Es sei nicht das erste und bestimmt nicht das letzte Mal, dass am 24. Dezember um 12 Uhr noch jemand einen Baum abholt.

Der Weihnachtsbaumverkauf im Wallgraben in Waldshut ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, letztmalig am Donnerstag, 24. Dezember, bis 12 Uhr.