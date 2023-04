„70 Jahre Musikverein Aichen“ – unter dieses Motto hat der Verein das Frühjahrskonzert gestellt. Für das Jubiläumskonzert hat Dirigent Paul Maurer aus der „Erinnerungskiste“ des Vereins die Konzertstücke zusammengestellt. „Wir sind von der Auswahl überzeugt, überzeugen sie sich selbst,“ so der Vorsitzende Norbert Strittmatter in seiner Begrüßung.

Blasmusik ist nach wie vor sehr beliebt, das hat sich auch in Aichen gezeigt. Der Vorsitzende konnte unter den Gästen in der voll besetzen Halle den Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen, Philipp Frank mit seiner Frau, die Vizepräsidentin vom Blasmusikverband Hochrhein, Brigitte Russ, Ortsvorsteher Christian Maier und benachbarte Musikvereine begrüßen.

Mit dem Eröffnungsstück „Concerto d‘Amore“ von Jacob de Haan hat die Kapelle mit Barock, Pop und Jazz gleich drei verschiedene Epochen verbunden, ein perfekter Einstieg aller Register. Der „Hausmeister Egon“ und die „Putzfrau Erika“ alias Johannes Kromer und Christina Boll haben auf ihre gekonnt humorvolle Art durch das Programm geführt und die Konzertbesucher dabei bestens unterhalten. Bei „Oregon“, einem Stück der gehobenen Klasse von Jacob de Haan, mit Westernrhythmen, konnten die Musiker ihr Können erneut zu Gehör bringen.

Als Tanzpartnerin für „The Secon Waltz“ war „Erika“ für „Egon“ nicht die erste Wahl und so hat sie ihr Instrument ausgepackt und sich in die Reihen der Aktiven gesetzt. Als Geburtstagsständchen geradezu prädestiniert war der „Graf Zeppelin-Marsch“ von Carl Teike, bei dem die Vizedirigentin Anja Müller ihr Können unter Beweis gestellt hat. Bevor es in die Pause ging, folgten zahlreiche Ehrungen und eine Auszeichnung. Die Vizepräsidentin Brigitte Russ konnte eine ganz besondere Auszeichnung vornehmen. Marco Bachmann hat unter großem Applaus das Goldene Leistungsabzeichen erhalten. Bachmann engagiert sich zudem als Beisitzer im Vorstand.

Der zweite Teil des Konzertabends startete rhythmisch mit dem großen Hit „Music“ von John Miles, gefolgt von Bert Kaempferts „Dankeschön“, einem Potpourri mit bekannten Melodien. Mit den „Golden Hits“ von James Last, der als erfolgreichster Bandleader der Welt gilt, haben die Musiker eine sehr gute Wahl für die Geburtstagsparty des Musikvereins getroffen.

Zum Ende des Konzerts hat die Kapelle die Besucher mit „Italo Pop Classic“ von Erwin Jahreis ans Meer und in die Sonne versetzt. Vor diesem letzten Stück hatte Norbert Strittmatter viele Dankesworte zu verteilen. Ein ganz großes Dankeschön gab es unter viel Applaus für den Dirigenten Paul Mauer, „du hast mit viel Einsatz die alten Schmuckstücke neu aufpoliert.“ Ebenso galt der Dank der Vizedirigentin Anja Müller für ihre Mithilfe in den Registerproben und der Aushilfe am Schlagzeug, Tanja Göldner sowie den beiden „Spams“ Stefan und Paul aus Bremgarten am Flügelhorn. Fünf Jungmusiker konnte er in den Reihen der Großen begrüßen.

Bedankt hat sich der Vorstand auch beim Deko-Team und dem Team, das im Foyer der Halle die Bildergalerie mit der Geschichte des Musikvereins Aichen aufgebaut hat. Für das leibliche Wohl haben in bewährter Weise die Guggenloch-Spatzen gesorgt.