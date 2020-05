Bundesinnenminister Horst Seehofer bekommt jetzt auch aus Waldshut-Tiengen Druck. Dass Oberbürgermeister Philipp Frank das Schreiben der Rathaus-Chefs vom Hochrhein und vom Bodensee koordiniert hat, mit dem eine sofortige Grenzöffnung gefordert wird, kommt nicht von ungefähr. Schließlich lebt die Große Kreisstadt in besonderem Maß vom Austausch mit der Schweiz. Die weitgehende Einreisesperre für Eidgenossen, verhängt wegen der Corona-Krise, betrifft nicht nur Freunde und Partner, die sich seit vielen Wochen nicht mehr sehen können. Die Wirtschaft ist massiv geschädigt. Dazu gehört insbesondere, wenngleich in dem Protestbrief nicht explizit erwähnt, der komplett zum Erliegen gekommene Einkaufstourismus – ein Umstand, der für den Einzelhandel existenzbedrohende Auswirkungen hat. Allerdings kann die Rechnung nicht ohne die Schweiz gemacht werden. Selbst wenn ab heute wieder die Waldshuter Rheinbrücke ungehindert zu passieren wäre: Bis auf Weiteres gilt, dass die eidgenössische Regierung ihren Bürgern wegen der Pandemie Einkaufsfahrten nach Deutschland untersagt hat. Wie schnell und in welchem Umfang die Schweiz Restriktionen aufhebt, dürfte wiederum davon abhängen, wie sich das Infektionsgeschehen nach den aktuellen Lockerungen der Verordnung entwickelt. Auch hier zeigt sich das allgegenwärtige Dilemma der Corona-Krise: Viele Fragen, keine einfachen Antworten.