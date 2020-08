von Manfred Dinort

Mit einem festlichen Hochamt hat die Pfarrgemeinde St. Marien Waldkirch ihr Patrozinium gefeiert. Zu einem Höhepunkt wurde die anschließende Orgelmatinee mit dem Organisten Ulrich Tomm an der historischen Schwarz-Orgel. Der Gottesdienst verlief nach den strengen Corona-Regeln: Nur ein Bruchteil der Plätze, die mit dem grünen Punkt, durften besetzt werden.

Waldshut-Tiengen Die historische Schwarz-Orgel in der Kirche in Waldkirch erklingt wieder beim Patrozinium Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Begrüßung erinnerte Pater Herrmann-Josef Zoche an das hohe Alter der Pfarrei, eine Gründung des Klosters St. Blasien, die 858 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Im Mittelpunkt seiner Predigt stand die Kanaanäerin Maria, die als Mutter Gottes verehrt wird und an das Fest „Mariä Himmelfahrt“, das am 15. August gefeiert wird.

Mit dem festlichen Präludium in G-Dur von J. S. Bach, das sich durch eine gewaltige Klangfülle auszeichnete, eröffnete Ulrich Tomm das Konzert. Dann folgte die Eigenkomposition „Assumpta est Maria in caelum“, ein Werk zu fünf Orgelversen aus dem gregorianischen Choral. Dabei wird in jedem Abschnitt versucht, die Stimmung des Textes unter Verwendung des Tonmaterials des Chorals aufzugreifen. Der erste Teil („Assumpta est“) bringt eine rauschende Himmelfahrtsfigur, gewonnen aus den ersten fünf Noten des Chorals. Im zweiten Abschnitt wird über die in den Himmel entrückte Maria meditiert („Maria in caelum“). Die Freude der Engel des dritten Teils („Gaudent angeli“) wird im Stil der Minimal Music von den Vier-Fuß-Flöten dargestellt.

Der Lobpreis („collaundantes benedicunt Domine“) erklingt in hymnischer Darbietung: Der Choral wird glockenartig von einer Solostimme vorgetragen. Das abschließende „Alleluja“ braust toccatenhaft mit der vollen Orgel und setzt zum Schluss mächtige Resonanzakkorde über den Choral im Pedal. Dann folgte ein ruhigeres Stück von Johann Nicolaus Hanff (1665 bis 1711), eine Choralbearbeitung zum Bibelvers „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit“, eine Komposition, die der norddeutschen Orgeltradition entspricht. Grandios das Finale mit der „Toccata und Fuge in d-Moll“, dem bekanntesten Orgelwerk von J. S. Bach. Mit lang anhaltenden Applaus honorierten die Kirchenbesucher das exzellente Spiel des Organisten.