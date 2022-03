Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Graffiti an Hochrheinsporthalle und Hinweisschild. Polizei sucht Zeugen

Mit schwarzer Sprühfarbe haben Unbekannte einen Schriftzug an die Wand zum Abgang der Tiefgarage der Hochrheinsporthalle in der Waldtorstraße in Waldshut gesprüht.