Als aufregend, spannend und turbulent bezeichnen Francesca D‘Accurso (22) aus Erzingen und Severine Streit (21) aus Höchenschwand ihre zurückliegenden Ausbildungsjahre. Im Frühjahr 2020 starteten sie am Klinikum Hochrhein in Waldshut ihre Ausbildung zur Hebamme.

Vor ein paar Tagen feierte das Klinikum den erfolgreichen Abschluss der beiden. Neben Klinik-Personal und Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt, war auch Landrat Martin Kistler gekommen, um den beiden jungen Frauen zu gratulieren.

Freude über Abschluss: Die frisch gebackenen Hebammen Severine Streit (mit Blumen links) und Francesca D‘Accurso bei der kleinen Feier ihnen zu Ehren im Wintergarten des Klinikums, die weiteren Personen von links Gudrun Roemer (Praxisanleiterin und Hebamme), Frank Müller (Pflegedirektor), Hans-Peter Schlaudt (Geschäftsführer), Martin Kistler (Landrat), Sonja Klasen (Praxisanleiterin und Hebamme) und Eleonore Gisy (Chefärztin Gynäkologie/Geburtshilfe). | Bild: Ursula Freudig

Während ihrer Ausbildung wurden sie vom Landkreis Waldshut finanziell gefördert. Dies im Rahmen eines Programms, das die Bindung medizinischer Fachkräfte an den Landkreis stärken soll.

Francesca D‘Accurso und Severine Streit sind Pionierinnen: Sie sind die ersten Hebammen, die das Klinikum selbst ausgebildet hat. Ihre Praxisanleiterinnen waren erfahrene Hebammen. Die theoretische Ausbildung – wegen Corona größtenteils online – lief über die Hebammenschule Freiburg.

Das Hebammen-Studium Deutschland hat mit der Akademisierung der Hebammen-Ausbildung als letztes Land schon viele Jahre geltende Vorgaben der EU umgesetzt. Danach ist für den Beruf Hebamme ein Studium in dualer Form Voraussetzung. Im Herbst 2021 startete das Klinikum Hochrhein in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen mit ersten Studentinnen den Studiengang Hebammenwissenschaften. Er dauert sieben Semester, beginnt jeweils im September und endet mit dem Abschluss Bachelor of Science. Den praktischen Teil des Studiums absolvieren die Studierenden in verschiedenen Abteilungen des Klinikums und anderen Häusern. Die Theorie vermittelt die Hochschule Furtwangen. Voraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschulreife (zwölf Schuljahre) oder eine Berechtigung durch Berufsausbildungen im Gesundheitswesen. Ab sofort bis Ende Januar 2024 können Bewerbungen beim Klinikum Hochrhein für Studienbeginn September 2024 eingereicht werden. Weitere Infos im Internet: www.klinikum-hochrhein.de.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich hier die Ausbildung machen konnte“, sagt Severine Streit. Francesca D‘Accurso bereut ebenfalls keine Sekunde ihrer Entscheidung für die Ausbildung am Klinikum Hochrhein, auch wenn diese mit ihren Worten, eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen gewesen wäre.

Beide fühlen sich gut vorbereitet für ihre ersten beruflichen Schritte als Hebamme. Severine Streit macht sie im Klinikum Hochrhein, Francesca D‘Accurso in Singen.

Bei der kleinen Feier wurde mehrmals gesagt, dass Hebamme mehr sei als ein anspruchsvoller Beruf, der Zuverlässigkeit, Verantwortungsgefühl und große Einsatzbereitschaft erfordere. „Geburtshilfe ist Berufung“, sagte Eleonore Gisy, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Severine Streit und Francesca D‘Accurso sind am Klinikum Hochrhein Pionierinnen, viele werden ihnen aber nicht nachfolgen. Nur noch zwei Auszubildende machen nächstes Jahr ihren Abschluss als Hebamme. Danach ist dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr möglich. Hebamme kann nur noch werden, wer ein duales Studium absolviert. Das bietet das Klinikum Hochrhein in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen an.