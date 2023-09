Die Pfarrei St. Simon und Judas Thaddäus in Gurtweil hat neben dem Weihetag des Gotteshauses auch zwei außergewöhnliche kirchenmusikalische Jubiläen gefeiert. Rita Schlageter wurde im Rahmen des von Pater Manfred zelebrierten Festgottesdienstes für ihre 50-jährige Tätigkeit als Organistin und für 25 Jahre als Chorleiterin des Kirchenchors Gurtweil geehrt. Dies schreibt die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Petra Schweizer würdigte in ihrer Ansprache diese außergewöhnliche Leistung und hob das zeitintensive Pensum hervor, das Rita Schlageter neben Privat- und Berufsleben über diese lange Zeit der Kirchenmusik widmete und so zahlreiche Gottesdienste, Kirchenfeste und Trauerfeiern mitgestaltete und mitprägte. Petra Schweizer bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde herzlich mit einem Präsent und wünschte Rita Schlageter weiterhin viel Freude bei der Ausübung ihres kirchenmusikalischen Dienstes. Einen besonderen Dank sprach sie auch der Familie von Rita Schlageter aus, die sie in ihrem Tun stets unterstützte.

Die Vorsitzende des Kirchenchors, Susanne Antoni, schloss sich im Namen des Kirchenchors den Dankesworten von Petra Schweizer an, überbrachte der Jubilarin Glückwünsche und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Auch seitens der Erzdiözese Freiburg wurden die Jubiläen von Rita Schlageter dankbar gewürdigt. Glückwunschschreiben von Erzbischof Stephan Burger und von Diözesanpräses Pfarrer Jens Bader vom Diözesan-Cäcilien-Verband wurden verlesen sowie eine Urkunde mit Präsent vom Amt für Kirchenmusik überreicht. Im Anschluss an die heilige Messe feierte die Gemeinde den besonderen Anlass in lockerer Runde bei strahlendem Sonnenschein mit kühlen Getränken und einem Imbiss, schreibt die Pfarrgemeinde abschließend in der Pressemitteilung.