Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Arbeiterbildungsvereins Waldshut im Schützenhaus sind die Ehrungen gestanden: Barbara Indlekofer, Karl Schropp, Manfred und Elisabeth Gruhl, Elisabeth Wohlfeil und Eleonora Thoma wurden für 25 Jahre geehrt.

Ein weiteres Thema war die Teilnahme am Kornhaustag im Mai. „Da werden wir auch dabei sein, denn wir wollen neue Mitglieder gewinnen. Wir sind nicht nur toll, wir sind auch lustig“, erklärte Alexandra Rogge, Vorsitzende des Vereins. Auch dieses Jahr sei einiges geplant, berichtete die Vorsitzende weiter. „Wir haben ein tolles Jahresprogramm“, sagte sie. Darunter sei der Vortrag „Betrugsmasche an Senioren“ von Polizeikommissar Jürgen Spill. Außerdem einige weitere Vorträge, ein Frühlingsfest im Wildgehege, eine Tagesfahrt nach Furtwangen, ein Seniorentheater und im Dezember eine Veranstaltung mit namens „Weihnachten wie es früher war“. Bei den Veranstaltungen seien auch Gäste willkommen, erklärte Rogge.

Reiseleiter Horst Wassmer gab dann den Termin für eine sechstägige Fahrt in den Spessart bekannt und bat um rege Teilnahme, damit die Fahrt stattfinden kann. Lob und Dank gab es von Oberbürgermeister Philipp Frank: „Danke für euer ehrenamtliches Engagement. Danke auch für das Vereinsleben, das Sie aufrechterhalten. Ohne Vereine wäre unsere Stadt ärmer. Erhalten Sie sich das Miteinander.“ Grußworte gab es auch von Klaus Teufel, der als Vertreter der Stadt und als Kassenprüfer gleich in in Doppelfunktion anwesend war: „Ihr bietet immer wieder Reisen an. Reisen bildet bekanntlich und ihr seid ja ein Bildungsverein. Es ist eine tolle Zusammenarbeit mit euch – ein Geben und Nehmen – so wie es bei befreundeten Vereinen sein sollte“, sagte Teufel.

Auch die erste Vorsitzende sparte nicht mit Dankesworten. Sie wolle neben der Stadt für die Zuschüsse auch ihren Vorstandsmitgliedern danken. „Wir sind eine super Vorstandschaft. Wir sind wie eine Familie, sind uns immer einig.“ Der Ehrenvorsitzende Raimund Walde regte dann zum Abschluss der Versammlung an, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen und gemeinsam das Vereinslied „Im schönen Wiesengrund“ zu singen.

Der Arbeiterbildungsverein wurde 1862 gegründet. Heute gehören Bildungsreisen, Vorträge oder Seniorennachmittage zum Programm.