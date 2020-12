von SK

Über einen gefährlichen Kohlenstoffmonoxid-Austritt aus dem Kaminofen eines Mehrfamilienhauses in Waldshut hat die Polizei berichtet. Der Vorfall sei in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht der Rettungsleitstelle mitgeteilt worden. Bei Eintreffen der Polizei hielt sich die vierköpfige Familie aus der betroffenen Wohnung bereits im Freien auf und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Gasaustritt sei von der 16-jährigen Tochter des Wohnungsinhabers bemerkt worden, die über Benommenheit und Schwindelgefühle geklagt habe. Die Nachbarn der Familie mussten nach Aufforderung durch die Feuerwehr ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Vor Ort stellte sich laut Polizeibericht nach einer Überprüfung heraus, dass ein Kaminofen ursächlich für den CO-Austritt war. Der Rauchabzug habe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht richtig funktioniert. Die 16-Jährige sowie eine 37-jährige Frau seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.