Als Reiner König drei Tage vor Heiligabend erfuhr, dass er ein Auto beim Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel gewonnen hat, konnte er es zunächst kaum glauben. „Wir haben immer mitgemacht, aber nie etwas gewonnen. Und nun gleich den Hauptpreis“, sagte der 57-Jährige aus Tiengen über die Aktion, die der Werbe- und Förderungskreis Waldshut, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und das SÜDKURIER Medienhaus 2022 gemeinsam zum 24. Mal in der Vorweihnachtszeit veranstaltet hatten.

Bei einer Feier im Autohaus Tiefert in Lauchringen haben Reiner König und weitere Teilnehmer des Weihnachtsgewinnspiels nun ihre Preise entgegengenommen. Geschäftsführer Fabian Tiefert erklärte, warum man sich am Lauchringer Standort und nicht in der Filiale in der Waldshuter Schmittenau getroffen habe: „Die Marke Fiat wird in Lauchringen vermarktet.“ Denn es ist ein Fiat Panda, das erste Hybrid-Fahrzeug, das beim Weihnachtsgewinnspiel jemals verlost wurde, mit dem König künftig durch die Gegend düsen wird.

Der schwarze Kleinwagen im Wert von 15.400 Euro komme dem Hauptgewinner wie gerufen: „Ich habe ein sehr altes Auto. Ein Wechsel war eh geplant.“ Der Preis passe „wunderbar“, erzählte Reiner König Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, bei dem die Fäden für die Aktion seit 24 Jahren zusammenlaufen.

Spitznagel dankte Fabian Tiefert bei der Preisübergabe nicht nur für dessen Gastfreundschaft, sondern auch, dass das Autohaus in den vergangenen Jahren zusammen mit dem SÜDKURIER Medienhaus bereits mehrfach den Hauptpreis gestiftet habe. Zuletzt war dies 2019 der Fall.

Das Weihnachtsgewinnspiel Bereits zum 24. Mal haben der Werbe- und Förderungskreis Waldshut, die Aktionsgemeinschaft Tiengen und das SÜDKURIER Medienhaus gemeinsam das Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel durchgeführt. 50 Geschäfte der Doppelstadt beteiligten sich an der Aktion und teilten Rubbellose an ihre Kunden aus. Diese haben anschließend etwa 61.000 Gewinnspielcodes im Internet eingegeben. Insgesamt gab es Preise im Wert von mehr als 35.800 Euro zu gewinnen, darunter den Hauptpreis – ein schwarzer Fiat Panda – für 15.400 Euro. Daneben wurden 14 weitere Sachpreise sowie 125 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 und 100 Euro verlost.

Das Autohaus Tiefert unterhält laut dessen Geschäftsführer Niederlassungen in Waldshut, Lauchringen und Jestetten und wird als Familienunternehmen in der dritten Generation betrieben. Die vierte Generation sei weiter am Wachsen. Fabian Tiefert berichtete, dass seine Frau Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen, an Weihnachten Zwillinge entbunden habe. Die Anwesenden gratulierten dem frischgebackenen Vater mit Beifall.

Erste Preisübergabe in Präsenz seit 2020

Heiko Spitznagel freute sich, dass die Preisübergabe nach drei Jahren coronabedingter Pause erstmals wieder in Präsenz stattfand und dadurch der Hauptgewinner, die Gewinner der 14 Sachpreise sowie die Sponsoren wie in den Vorjahren gemeinsam feiern konnten.

Von der Aktionsgemeinschaft Tiengen begrüßte er die beiden Geschäftsführer Nikola Kögel und Kurt Reckermann, vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut waren Vorsitzender Thomas Wartner und sein Stellvertreter Volker Seipp gekommen.

„Es ist ein total attraktives Weihnachtsgewinnspiel“, sagte Nikola Kögel über die Aktion. Insgesamt gab es diesmal 140 Preise im Gesamtwert von mehr als 35.800 Euro zu gewinnen. Darunter waren 125 Einkaufsgutscheine, die an den vier Zwischenziehungen im Dezember verlost worden waren.

61.000 Rubbellose werden aktiviert

Die Teilnehmer haben etwa 61.000 Rubbellose in 50 Geschäften der Doppelstadt gesammelt und anschließend im Internet aktiviert. „Dies zeigt wieder die Attraktivität des stationären Handels in der Region“, erklärte Heiko Spitznagel. Nikola Kögel und Thomas Wartner bedankten sich bei den Gewinnern, dass sie in Waldshut-Tiengen einkaufen.

Dank gab es auch für Björn Baumann und Hubert Metzler, den Key Account Managern bei SK ONE, denen es gelungen sei, trotz Schwierigkeiten wie Online-Konkurrzenz, Corona-Krise und Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg wieder zahlreiche Sponsoren zu gewinnen. „Ohne Euren Einsatz hätte die Aktion so nicht stattgefunden“, lobte Heiko Spitznagel seine Kollegen.

In diesem Jahr feiert der Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel einen runden Geburtstag: Zum 25. Mal werden in der Vorweihnachtszeit 2023 wieder jede Menge Preise verlost. Einer, der dann erneut dabei sein möchte, ist Oberbürgermeister Philipp Frank. Er hat bereits sieben Mal den Glücksboten gespielt und die Gewinner des Hauptpreises und der Sachpreise unter notarieller Aufsicht ermittelt.

„Ich habe mich immer als Losfee gesehen und mache es gerne wieder“, erklärte der OB. Er dankte den Sponsoren und gratulierte den Gewinnern. „Ob kleiner oder großer Preis – jeder freut sich auf seine Weise“, sagte Frank und freute sich, dass die Tradition des Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufrechterhalten worden sei.