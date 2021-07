Waldshut – Das Thema Gesundheit bewegt die Menschen nicht erst seit Corona. Dennoch hat Corona viele Veränderungen mit sich gebracht und nicht zuletzt aufgezeigt, wie wichtig eine moderne und breit aufgestellte Intensivstation für einen Landkreis ist. Mit dem Projekt „Nordbau“ zieht die Intensivstation des Klinikums bald schon in neue, moderne Räumlichkeiten und bietet dann Hochleistungsmedizin in Waldshut. Vorab soll die Bevölkerung die Möglichkeit erhalten, sich einen Eindruck zu verschaffen. Daher stehen Führungen durch den Nordbau am 10. Juli ab 10 Uhr im Fokus des Klinikums.

Um ein rundes und ansprechendes Programm bieten zu können, findet sich vor dem Klinikum eine kleine Messe rund um das Thema Jobs- und Ausbildungen, Medizinisches Spektrum, Leistungen und allgemeinen Informationen. In der Teddybärenklinik, ebenfalls vor dem Klinikum, können die kleinen Besucher ihre besten Freunde einmal gründlich durchchecken lassen und erhalten eine kleine Überraschung. Auch beim Stand des DRK warten spannende Informationen sowie die Besichtigung der Einsatzfahrzeuge auf Jung und Alt.

Medizinische Vorträge sowie Workshops runden den Tag am Klinikum ab – für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Gesundheit in der Stadt

Auch in der Innenstadt Waldshuts wird das Thema Gesundheit eine tragende Rolle spielen. So kann man sich bei May Sport beispielsweise einer kostenlosen 3D-Laufanalyse unterziehen, um sein eigenes Training zu optimieren.

Optik Ebner bietet einen Gratis-Computersehtest an, auf Wunsch auch mit Augeninnendruck-Messung. Das Reformhaus am oberen Tor stellt unter Beweis, dass gesunde Säfte durchaus schmackhaft sind und präsentiert eine Saftbar.

In der Osianderschen Buchhandlung werden anlässlich des Gesundheitstages zahlreiche Bücher rund um die Gesundheit präsentiert.

Das Fit Team widmet sich der körperlichen Fitness und bietet eine kostenlose Inbody-Messung an. Bei der Orthopädie Werne steht die Fußgesundheit im Fokus und angesichts des Gesundheitstages können die Besucher eine pedografische Fußanalyse in Anspruch nehmen. Die AOK Hochrhein präsentiert sich mit einem Stand und bietet einen kostenlosen Reaktionstest an. Das Fitnessstudio Finest Fitness präsentiert seinen Egym-Kraftzirkel und lädt zum Selbstversuch ein. Die Parkhäuser der Stadt Waldshut (am Viehmarktplatz und am Kornhaus) bieten darüber hinaus ein vergünstigtes Parkangebot.