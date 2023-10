Waldshut-Tiengen – Der Männerchor Gurtweil lädt am Samstag, 7. Oktober, zu einem Herbstfest auf dem Wuchnerhof ein. Zum Programm des gastro-musikalischen Festtages, der um 10 Uhr beginnt und bis in den Abend dauert, steht ein typisch ländliches Angebot aus der Küche: Knöchli mit Buurebrot und Moscht, Buurschübling und Getränke. Für die Liebhaber von Süßem gibt es auch eine Kaffee-Zit mit selbstgemachten Kuchen. Gegen Abend musizieren die Senilen Sundowners, eine Gurtweiler Band und danach die Grufti Band aus Tiengen. In der Hoffnung, dass der Altweibersommer anhält, bereiten sich die Sänger auf einen geselligen Herbsttag in froher Runde vor.