Ich wünsche euch allen: Bleibt neugierig, offen und lernbereit. Traut euch etwas zu. Seid stolz auf eure Ausbildung und tragt diesen Stolz auch nach außen. Nehmt euer Leben ernst. Übernehmt Verantwortung und bringt euch ein, macht konkrete Vorschläge. Und wenn du dann auf die Frage 'was machst du beruflich“ aus voller Überzeugung antworten kannst: ,Ich mach mein Ding und schaffe wirkliche Werte, die Kunden schätzen meine Arbeit, sie sind zufrieden und glücklich,. Ja dann habt ihr alles richtig gemacht. Orientiert euch an euren beruflichen und persönlichen Stärken, euren Vorlieben und Neigungen, lasst euch leiten von dem, was ihr gerne macht, was euch wirklich interessiert, was ihr besonders gut könnt, und wofür ihr euch begeistern und ins Zeug legen könnt.

Den ersten wichtigen Schritt in eurem Berufsleben habt ihr geschafft. Was erwartet euch nun? Den Großteil eurer kostbaren Lebenszeit werdet ihr mit Arbeit verbringen. Und ihr selbst stellt die Weichen, ob Arbeit für euch ein notwendiges Übel, eine angenehme Pflicht oder sogar Freude und Zufriedenheit bedeutet. Ich möchte euch für euren beruflichen Weg Mut machen, aber auch wach machen, ja aufrütteln für das, was ihr für einen erfolgreichen beruflichen Weg künftig entscheidend brauchen werdet. Wie es aussieht, werden viele von euch in nächster Zeit mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen müssen: Da ist zum einen die ungeheure Geschwindigkeit der fachlichen und technischen Veränderungen und Lösungen. Das erfordert die Offenheit für Neues und auch die Bereitschaft und Lust, ständig Neues hinzuzulernen. Die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung werden noch wichtiger werden. Hier ist Weiterqualifizierung das A und O, um mit dem Tempo moderner Entwicklungen Schritt halten zu können. Nehmt die Angebote der beruflichen Weiterbildung in unserer Berufsbildungsakademie an. Viele Wege stehen euch offen. Die Digitalisierung wird wohl in den nächsten Jahren den gesamten Arbeitsmarkt gewaltig verändern. Wenn nur ein Bruchteil der erwarteten Veränderungen eintritt, wird das viele Berufe sehr schmerzhaft betreffen. Erfreulich ist, dass in all diesen Prognosen wir Handwerker sehr gute Karten haben. In der Arbeitswissenschaft gibt es schon heute für jeden Beruf und die jeweiligen Haupttätigkeiten eine Aussage, darüber wieviel Prozent dieser Arbeit in naher Zukunft von Automaten, wie zum Beispiel der „Job Futuromat“ erledigt werden kann.

„Ich möchte ihnen allen zur bestandenen Gesellenprüfung ganz herzlich gratulieren. Mit dieser erfolgreichen Prüfung habt ihr euch ein sehr stabiles Fundament für eure berufliche Zukunft geschaffen. Und auch dank der vorzüglichen Ausbildung durch eure Ausbildungsbetriebe und die Lehrkräfte an den Schulen und der überbetrieblichen Ausbildung, habt ihr eine große Portion an Können, Wissen und beruflicher Qualifikation erworben. Darauf dürft ihr heute alle sehr stolz sein, liebe Gesellinnen und Gesellen. Dazu nochmals eine herzliche Gratulation.

Zell/Bernau (ska) Dass der Beruf des Zimmermanns Zukunft hat, davon ist Valentin Hierholzer aus Zell im Wiesental überzeugt. Der 21-Jährige ist begeistert von seinem Beruf und dem Werkstoff, dem er bereits als Schüler viel Zeit gewidmet hat. „Ich habe als Schüler in den Ferien bereits in Zimmereibetrieben gearbeitet“, erzählt er. Die Vielfalt der Möglichkeiten mit dem Werkstoff Holz ist es, die den 21-Jährigen restlos begeistern. Diese Liebe zum Beruf hatte somit nur eine Konsequenz: Valentin Hierholzer hat seine Ausbildung bei Holzbau Kaiser in Bernau in diesem Jahr als Innungssieger absolviert. „Ich erschaffe was mit meinen Händen und am Abend sehe ich, was ich gemacht habe“, erzählt er. Der 21-Jährige ist überzeugt davon: „Es ist interessant, wie sich die Holzberufe inzwischen verändert haben und was in der Zukunft noch möglich sein wird“. Und darum ist für ihn der Beruf des Zimmermanns ein zukunftsfähiger Beruf. „Die Menschen denken immer mehr darüber nach, mit welchem Material sie bauen möchten“, erklärt Hierholzer. Auch das Unternehmen Holzbau Bruno Kaiser steht für ökologische sowie nachhaltige Produktion und zeigt, das Holzhäuser und modernes Wohnen auf keinen Fall einen Widerspruch darstellen.

Trotzdem: Der junge Mann sieht seine Zukunft im Blech auf seine musische Weise. „Ich beginne im März des kommenden Jahres ein Studium im Fach Musik, und zwar mit Schwerpunkt Tuba“, erzählt der junge Mann. „Ich liebe meinen Beruf als Zimmermann, aber von einem Studium als Musiker habe ich geträumt“, erklärt er. Bereits sein ganzes Leben hat er Musik gemacht und weiß aber auch, wie schwierig es ist, sich in diesem Bereich beruflich durchzusetzen. „Darum war es mir wichtig, zunächst einen soliden Beruf zu erlernen um eine gute berufliche Grundlage für die Zukunft zu haben.“ Er kann sich auch vorstellen, später einmal in beiden Berufen zu arbeiten. Zur Hälfte als Musiker und zur Hälfe als Zimmermann. „Ganz so wie es sich ergibt“, so Valentin Hierholzer weiter.