Noch in den Achtzigerjahren gehörten Tankstellen zum gewohnten Bild des Waldshuter Stadtzentrums: Esso unterhielt eine Station an der Eisenbahnstraße im heutigen Bereich Wallgraben, während sich nahe dem Unteren Tor, an dem vor dem grundlegenden Umbau des Viehmarktplatzes die Bundesstraße 34 vorbei und in einem Knick zu dem damals noch existierenden Bahnübergang und Richtung B 500 führte, das blaue Aral-Schild in den Himmel reckte.

Verkaufsstellen für Kraftstoff gibt es heute im Innenstadtbereich nicht mehr, dafür jedoch die moderne Variante in Form von Stromzapfsäulen. Stehen vor diesen für gewöhnlich elektrobetriebene Autos, so war unlängst an der Ladestation der Stadtwerke in der Bismarckstraße auch mal ein zweirädriges Gefährt zu entdecken. Noch hat ein solcher Anblick eher Seltenheitswert, denn E-Motorräder spielen beim Abschied vom Verbrennungsmotor bislang noch eher die Rolle des Exoten. Dabei können sie – abgesehen von der nach wie vor etwas bescheidenen Reichweite – mit handfesten Pluspunkten aufwarten: „Kaum Wartungsbedarf“ nennt der Besitzer der Maschine, der unterwegs zu seinem Wohnort Hohentengen einen kurzen Stromzufuhr-Stopp eingelegt hatte, ein Beispiel. Doch auch die Fahrfreude kommt nicht zu kurz, freut sich der 43-Jährige und verweist auf das Beschleunigungspotenzial der elektrischen Aggregate: „Ein Golf GTI hat an der Ampel keine Chance.“ Und wahrlich zukunftsorientiert ist ein weiterer Faktor. Weil der Antrieb völlig geräuschlos ist – im Unterschied zu den knatternden Benzin-Boliden, die seit Jahren Schwarzwald-Bewohnern auf die Nerven gehen – können nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Menschen Freude an den Elektroflitzern haben.