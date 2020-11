„Bei uns ist alles geöffnet“: Mit ebenso erstaunten wie frustrierten Gesichtern stehen Schweizer Besucher in einem Waldshuter Café, das wie die gesamte Branche wegen des Pandemie-Lockdowns nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten darf und daher den Besuchern das Platznehmen verweigern muss. Mit der Schließung der Lokale ist auf einen Schlag eine wichtige Säule des Einkaufstourismus weggebrochen. Denn wer aus dem Nachbarland anreist, kommt meist nicht allein wegen der billigeren Lebensmittel und Konsumgüter. Zum Paket zählt auch das Gesamterlebnis.

Wer etwa extra aus Zürich anreist, will nicht bloß seine Waren aus dem Regal greifen, bezahlen, in den Kofferraum packen und dann nach Abstempeln des Mehrwertsteuerzettels beim Zoll auf schnellstem Wege (wenn es die Stau-Situation denn zulässt) wieder nach Hause. Die Kaffeepause oder das Mittagessen in der idyllischen Kulisse der mittelalterlichen Fußgängerzone gehören eben auch dazu. Dass die Schweiz in Sachen Gastronomie und Corona großzügiger verfährt, wundert nicht. Noch als die zweite Welle kein theoretisches Szenario mehr war, sondern sich bereits am Horizont deutlich erkennbar auftürmte, fuhren die Eidgenossen einen erstaunlich lockeren Kurs, der ja dann schnell zur Einstufung mehrerer Kantone und schließlich des ganzen Landes als Risikogebiet führte. Nach wie vor sind auch jetzt die Lokale auf der anderen Seite des Rheins geöffnet – so beispielsweise eine Bar in Baden, die speziell von Zigarrenfreunden geschätzt wird. Der Besitzer hatte übrigens vor einigen Monaten versucht, auf Nichtraucherbetrieb umzustellen. Heftig sinkende Umsatzzahlen sorgten laut Schweizer Medienberichten dann aber dafür, dass das gut gemeinte Projekt rückgängig gemacht wurde und jetzt wieder der Tabakdunst durch die Räume wabern darf. Währenddessen geht der Lockdown auf deutscher Seite an die Existenz vieler Gastronomie-Betriebe – ob mit oder ohne Qualm.