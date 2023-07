Z

um Abschluss der vierten Woche der Jüdischen Kultur in Waldshut-Tiengen gastierte der Liedermacher Dany Bober aus Wiesbaden am Sonntagnachmittag im Schlosskeller Tiengen mit seinem Programm „Lieder, Geschichte(n), Judischer Humor“.

Von teilweise eigenen Vertonungen der Psalmen König David und Salomo führte das Programm über das babylonische Exil, die hellenistisch-römische Zeit und das mittelalterliche Spanien zum deutschen Judentum und den jiddischen Volksweisen Osteuropas. Zwischen den Liedern erzählte Dany Bober die Geschichte, die den Rahmen zu seinen Liedern bildet. Anekdoten, Prosa und Gedichte aus dem jüdischen Frankfurt am Main und Berlin des 18. und 19. Jahrhunderts rundeten das Feature liebevoll-ironisch ab.

Die historischen Erklärungen gaben eine Übersicht über die jüdische Geschichte der letzten 3000 Jahre. Ein Detail sind die Sprachen, die sich im Lauf der Zeit und an den verschiedenen Orten entwickelten. Mit der Vertreibung der Juden 1492 aus Spanien durch das Dekret der Fürsten zu Aragon nahmen die spanischen Juden mittelhochspanisch mit, woraus sich in Verbindung mit dem hebräischen und mit aramenischen Wortelementen eine neue jüdische Sprache entwickelte, die wir als spaniolisch bezeichnen. Diese Sprache wird heute noch von Juden im Mittelmeerraum gesprochen. Angereichert durch judenteusch und den slawischen Sprachen Osteuropas entstand jiddisch. Jiddisch wurde für das jüdische Volk so wichtig, dass man im späteren Palästina darüber stritt, ob jiddisch oder hebräisch die Sprache des Staates werden soll. Hebräisch ist es dann geworden.

1215 werden die Juden weiter gedemütigt durch das 4. Laterankonzil. Die Juden müssen in abgeschlossenen Wohnquartieren, in Ghettos, leben. Sie müssen sich besonders kennzeichnen mit Judenhut oder Judenfleck; man versperrte ihnen die Aufnahme in Zünfte und verbietet den Erwerb von Grund und Eigentum. So konnten sie kein Handwerk ausüben und auch nicht Ackerbau und Viehzucht betreiben. So blieben Handelsberufe wie Geldhandel.

Zur Person: Dany Bober ist 1948 in Israel geboren. Seit 1976 lebt er in Wiesbaden.