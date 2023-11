Julia von Lucadou hat ihren zweiten Roman „Tick Tack“ in der Stadtbibliothek in Waldshut vorgestellt. Layla Nieden vom Kulturamt stellte die Autorin vor. „Von Lucadous erster Roman ‚Hochhausspringerin‘ war 2018 erschienen und hatte den Schweizer Literaturpreis gewonnen. Julia von Lucadou ist promovierte Filmwissenschaftlerin und Fernsehredakteurin“, so Layla Nieden.

„Mein Roman zeigt eigentlich, wie schnell man sich radikalisieren kann“, erklärte die Autorin. Auf die Idee zum Buch sei sie gekommen, weil einer ihrer Bekannten Verschwörungstheorien vertreten hätte. Auch eine gute Freundin von ihr habe sich in der Corona-Pandemie als Impfgegnerin entpuppt. „Das Buch war ein Versuch, diese Radikalisierung zu verstehen. Das Interesse für dieses Buch ist bei allen Generationen da“, ist sie überzeugt.

Die zwei Hauptakteure sind Mette, ihre Mutter hatte sie nach einem Frischkäse benannt, weil die Geburt so schwierig war, und Jo, einem jungen Mann, der sich in einem anonymen Chatroom bewegt und Mette radikalisiert. Er verbreitet Verschwörungstheorien und Mette soll seine Gallionsfigur sein. „Das Buch wurde 2019 angefangen und 2021 während der Corona-Pandemie fertiggestellt“, sagte die Autorin.

Mette ist ein Teenager, sie drückt sich sehr gewählt aus und ist hochbegabt. Ihre Eltern haben keinen Zugang zu ihr, da ist eine Sprachbarriere zwischen den Generationen. Die Mutter will sie immer optimieren und der Vater ist jetzt ein Hausmann und feministischer Blogger. Mette fühlt sich falsch in dieser Welt und legt sich in Köln auf die U-Bahn-Gleise. Sie wird gerettet, hat eine Zeitlang viele Follower. Dann muss sie in eine Therapie, aber auch die Therapeutin versteht sie nicht. Jo lernt sie zufällig kennen. Er ist von der Uni geflogen, frustriert und wütend. Seine Mutter ist eine Momfluencerin, er will aus der „Vorhölle der Kohlrabisticks“ austreten. Die Charaktere haben Tiefe und sind realistisch gezeichnet, die Wortwahl und die Jugendsprache bestechen. Der Leser taucht sofort in die spannende Geschichte der Hauptpersonen ein und bekommt einen Einblick in die Gefühlswelt der Protagonisten.