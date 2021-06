Waldshut – Im Kfz-Betrieb Hahner & Stoll in der Koblenzer Straße in Waldshut-Tiengen kam es zum Generationswechsel. Senior Gerhard Stoll möchte sich etwas zurückziehen und hat die Verantwortung für den Betrieb in jüngere Hände gelegt. Auch künftig werden der 66-jährige Firmengründer und seine Ehefrau Maria, die im Büro vornehmlich den Kontakt zu den Kunden pflegte, unterstützend tätig sein. Darüber sind der neue Firmenchef Mario Stoll und Ehefrau Elena froh. Schließlich verfügen die Eltern über jahrelange Erfahrung und beste Verbindungen zur Kundschaft, deren Kreis so auch erhalten und ausgebaut werden soll.

In der früheren Rheinbrück-Garage Heinz Mauer startete 1969 Gerhard Stoll seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Gemeinsam mit Traugott Hahner wurde im Jahr 1985 in der Nikolaus-Otto-Straße im Waldshuter Gewerbegebiet die eigene Kfz-Werkstatt gegründet. Nachdem Hahner im Jahr 2010 sich in den Ruhestand zurückzog, führte Gerhard Stoll alleine den Betrieb weiter. Immer noch unter dem ursprünglichen Namen, wie er auch künftig bestehen wird.

Nachdem das Gebäude im Industriegebiet einer anderen Nutzung zugeführt wurde, musste Gerhard Stoll schließlich den ehemaligen Standort aufgeben. Ganz in den Gedanken, dass Qualitätsarbeit und ein ausgeglichenes Preis-Leistungsverhältnis bei der Kundschaft sich rasch rumsprechen werden, erfolgte 2018 der Umzug an den heutigen Standort im Bereich der Schmittenau in Waldshut-Tiengen. Hier hat sich die Firmenphilosophie bis heute bewahrheitet. In diese ist auch der 38-jährige Mario Stoll hineingewachsen. Er hatte seine Lehrzeit von 2001 bis 2004 in der Mercedes-Werkstatt in Bad Säckingen absolviert, vervollständigte sein berufliches Können in einem Betrieb in der Schweiz, ehe er im Jahr 2010 in den väterlichen Betrieb wechselte. Vater und Sohn sind auf Mercedes-Benz-Fahrzeuge spezialisiert, beweisen aber tagtäglich ihr Können bei Reparaturen und beim Kundendienst bei allen anderen gängigen Fahrzeugen.

Öffnungszeiten: Bei Hahner & Stoll kümmert man sich von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 17.30¦Uhr, freitags von 7.30 bis 17¦Uhr und im Bedarfsfall auch samstags um die Fahrzeuge der Kundschaft.