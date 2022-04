von Ursula Freudig

Erstmals sind beim Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen drei Schüler als Solisten mit dabei: Die Sängerin Eloise Ueber sowie die Trompeter Jan Jehle und Nils Rebholz. Alle drei besuchen das Klettgau-Gymnasium in Tiengen (KGT).“Eigentlich waren wieder Musikgruppen von Kiwanis angefragt, aber wegen Corona konnten diese lange nicht proben, bei Solokünstlern war es unproblematisch“, erklärt Martin Umrath, KGT-Musiklehrer, die Situation. Dem Publikum wird es recht sein, die drei sind vielversprechende Musik-Talente, die ein Kontrastprogramm bieten werden: souligen Gesang und instrumentale klassische Musik.

Der Termin Dienstag, 17. Mai, 19 Uhr, katholische Pfarrkirche Tiengen. Mitwirkende: Die Solisten Eloise Ueber (KGT) und Jan Jehle und Nils Rebholz (KGT/Musikschule Südschwarzwald), der Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen, das Jugendorchester JOW Wutöschingen und der Liedermacher Aljosha Konter als Stargast. Veranstalter: Kiwanis Waldshut-Tiengen (www.waldshut-tiengen.kiwanis.de). Eintritt frei, Kollekte für Kinder vor Ort in Not.

Die 17-jährige Eloise Ueber besucht seit Ende 2021 die zehnte Klasse des KGT. Vorher lebte sie in Berlin, wo sie Gesangs- und Klavierunterricht hatte, Mitglied einer Band war und auf vielen Demos aufgetreten ist. Jetzt singt sie im Mittel- und Oberstufenchor des Klettgau-Gymnasiums. Martin Umrath nennt sie ein Talent mit einer starken Bruststimme, die ideal für Soul und auch Gospels sei. Eloise Ueber singt mit „Back To Black“ von Amy Winehouse und „If I Ain‘t Got You“ von Alicia Keys zwei starke Titel. Sie wird sich dabei selbst am Klavier begleiten.

Trompeten-Duo spielt Vivaldi

Der 18-jährige Jan Jehle aus Krenkingen und der ebenfalls 18-jährige Nils Rebholz aus Gurtweil werden beim Kinder-für-Kinder-Konzert instrumental unterhalten. Die Beiden besuchen die zwölfte Klasse des KGT und sind, was die Trompete betrifft, Schüler der Musikschule Südschwarzwald mit Frank Amrein als Lehrer. Mit Antonio Vivaldis Konzert für zwei Trompeten in C-Dur werden sie ein eher luftig-fröhliches Stück spielen. Beide sind auftrittserfahren und spielen in Musikgruppen des KGT mit wie der Bläserphilharmonie und der Big Band. Nils Rebholz spielt zusätzlich im Verbandsjugendorchester. Martin Umrath wird die beiden Trompeter am Klavier begleiten.