von Ursula Freudig

Viele schöne Wege und Plätze laden im idyllischen 200-Seelen-Dorf Breitenfeld zum Spazieren gehen und Verweilen ein. Einer dieser Orte ist mitten im Dorf die St.-Georg-Kapelle. Jeden Tag ab etwa 9 Uhr ist sie geöffnet und lädt zur stillen Einkehr ein. Nur nachts ist sie abgeschlossen.

Ins Auge fällt im Innern der Kapelle sofort die schöne rote Rankenmalerei an den Wänden, die vermutlich aus dem 18 Jahrhundert stammt. Im Altarraum hängt ein großes Kreuz und auf kleinen Konsolen an den Wänden stehen verschiedene Figuren. Die wohl bekannteste von ihnen ist diejenige des heiligen Georg, der auch Namenspatron der Kapelle ist und am 23. April seinen Festtag hat. Als Drachentöter hat es der heilige Georg in der christlichen Welt zu großem Ruhm gebracht. Zahllose Legenden ranken sich um ihn und seine Heldentat, mit der er im übertragenen Sinn, für den christlichen Glauben einstand und das Böse in der Welt besiegte.

Die Kapelle: Die St.-Georgs-Kapelle ist eine Zierde für Breitenfeld und lädt jeden Tag zur stillen Einkehr ein. | Bild: Ursula Freudig

Seit Corona finden in der Kapelle keine Gottesdienste mehr statt. „Wir hoffen, dass es sich nach Corona wieder einspielt und wenigstens ein Mal im Monat wieder einer stattfindet“, sagt Vera Giebels. Sie und Michael Geng verrichten in der Kapelle ehrenamtlich Mesnerdienste und schauen regelmäßig nach dem Rechten. Überhaupt hat die Kapelle in der Dorfgemeinschaft ihren festen Platz. Ein bis zwei Mal im Jahr wird sie von den Breitenfelder Landfrauen gereinigt – vergangenes Jahr unter Corona-Bedingungen.

Michael Geng ist Handwerker und kümmert sich mehr um Arbeiten draußen wie beispielsweise um verstopfte Regenrinnen und den Vorplatz, der immer sauber und gepflegt aussehen soll. Nicht nur optisch, auch klanglich macht die Kapelle rege auf sich und die christliche Botschaft aufmerksam. Drei Mal täglich läuten zwei Glocken im Turm, dies erstmals um 6 Uhr morgens. Feriengäste in einem angrenzenden Haus soll dies schon einmal zur vorzeitigen Abreise bewogen haben soll.

Die Waldshut-Tiengener Kapellen Waldshut-Tiengen ist neben seinen beiden Pfarrkirchen in Tiengen und Waldshut, reich an Kapellen. Nach dem römisch-katholischen Kirchenrecht haben sie im Gegensatz zu Pfarrkirchen keine selbständige Rechtsstellung. Oft sind diese Kapellen aber Kleinode mit reicher Geschichte und besonderen Verbindungen zu Menschen von damals und heute. In einer Serie stellen wir diese Kapellen der Doppelstadt vor. „Kapelle“ leitet sich vom lateinischen Wort „cappa“ (Mantel) und Cappello (Mäntelchen) ab und geht auf den Heiligen Martin (316/17 bis 397) zurück und den Ort der Verehrung seiner Person und seines Mantels, um den sich eine Überlieferung rankt.

Tiefe Einschnitte begleiten die Geschichte der Breitenfelder St.-Georg-Kapelle, deren Anfänge vermutlich im 15 Jahrhundert liegen. Nach einem historischen Dokument hat die adlige Familie von Homburg die Kapelle er-richtet. Namentlich erwähnt wird die „wohledle Jungfrau Ursula von Homburg“, die zu Ehren Gottes und der abgelebten Seelen Trost der Kapelle 80 Gulden vermacht, damit jedes Jahr fünf Messen gelesen werden. Die Kapelle veränderte mehrmals ihre Form.

Der Namensgeber: Diese Statue in der Breitenfelder St-Georgs-Kapelle zeigt den heiligen Georg, der der Legende nach einen feuerspeienden Drachen überwältigt und getötet hat. | Bild: Ursula Freudig

Im Dreißigjährigen Krieg soll sie zerstört worden sein und nach ihrem Wiederaufbau, erneut in den 1860er Jahren durch einen Dorfbrand. Ihre heutige Form bekam sie Mitte der 1970er Jahre im Zuge umfassender Renovierungsarbeiten und Umbaumaßnahmen, die als Kernpunkt, eine Erweiterung der Kapelle nach Westen hin zum Ergebnis hatten. Hierfür wurde unter anderem die Sakristei zum Eingang verlegt und zwei neue Fenster eingebaut. Am Pfingstmontag 1975 wurde die „neue“ St. Georg-Kapelle gesegnet und eingeweiht. Geschichtliche Quelle: Homepage Breitenfeld/ Manfred Emmerich.

