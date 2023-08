Nach dem großen Interesse am ersten Generationendialog der Stadt Waldshut-Tiengen im März 2023 haben sich nun Senioren getroffen, um gemeinsam zu überlegen, wie der Dialog weitergeführt werden kann. „Schnell war man sich einig: Alle Ideen und alles Engagement soll allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zugute kommen, und nicht nur einer speziellen Altersgruppe.“ Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Alle interessierten Gruppen sollen demnach die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Angebote zu zeigen, sich zu vernetzen und sich selbst sichtbar zu machen. So soll nun der Dialog zwischen den Generationen weitergeführt werden, und zwar am Samstag, 11. November, von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Tiengen.

Bald werden Vereine, Organisationen, Interessensvertretungen und auch Experten ihres Gebietes Einladungen für diese Veranstaltung bekommen, kündigt die Stadtverwaltung in der Mitteilung an. Wie beim ersten Generationendialog im Frühjahr, wird es auch diesmal in der Stadthalle in Tiengen vier Marktplätze zu den Themenschwerpunkten Gesundheit/Hilfe/Pflege, Mobilität, Wohnen/Wohnalternativen und Begegnung/Teilhabe/Engagement geben. Gleichzeitig wird es die Möglichkeit zu Gesprächen mit Experten und Verantwortlichen der einzelnen Bereiche geben. „Wer sich mit seinem Angebot zeigen will, kann sich einem Marktplatz zuordnen, und sich mit einem Stand, Info-Material etc. den Besucherinnen und Besuchern vorstellen“, teilt die Stadt mit.

Wie beim vorigen Mal auch schon, werde es sicherlich zu interessanten Begegnungen kommen, schreibt die Stadt weiter in ihrer Mitteilung. Das Vorbereitungsteam sei offen und freue sich auf weitere engagierte Menschen, die den Dialog zwischen den Bürgern der Gesamtstadt mitgestalten wollen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 28. September, von 18.30 bis circa 20 Uhr im 2.OG der Stadtbibliothek im Kornhaus in Waldshut statt. Fragen und Anregungen können per E-Mail an Generationendialog@waldshut-tiengen.de geschickt werden.