Der Gemischte Chor Aichen feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Und das wollen die 28 Chormitglieder mit verschiedenen Auftritten und Konzerten im Verlaufe des Jahres öffentlich feiern.

Anfangs nur Männerstimmen

Am 9. Dezember 1873 wurde der Chor von 22 „liedbegeisterten Männern“ als Männergesangverein gegründet und wandelte sich anfangs der 70er Jahre noch vor dem 100-jährigen Vereinsbestehen zum gemischten Chor. Und jetzt, nachdem die Sängerinnen und Sänger unter Leitung ihres Dirigenten Andreas Thoma im März den Jubiläumsreigen beim Männergesangverein Unterlauchringen erfolgreich begannen, bereitet sich die Sängerschar auf weitere Auftritte vor.

Das offizielle „Jubiläumskonzert 150 Jahre GC Aichen“ startet am 17. Juni in Aichen. Einen Monat später, am 16. Juli tritt der Chor im Hof des Storchenturmes in Tiengen auf und am 28. Juli als Gastchor beim Brunnenfest in Eschbach. Am 26. November ist der Gemischte Chor Aichen Ausrichter für die Jahreshauptversammlung des Chorverbandes Hochrhein. Zum Jahresende sind noch weitere Auftritte geplant, unter anderem ein Kirchenkonzert gemeinsam mit dem Musikverein Aichen am 10. Dezember.

Der Gemischte Chor Aichen wurde 1873 als Gesangverein gegründet. Die Vorsitzende ist Silke Zeitz, Chorleiter seit 2019 ist Andreas Thoma aus Krenkingen. Der Chor hat derzeit 28 Mitglieder und trifft sich immer montags um 19.30 Uhr im leer stehenden ehemaligen Gasthaus „Berghaus“ zur Probe. Weitere Infos im Internet unter www.gc-aichen.de.