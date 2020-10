von Ursula Freudig

Im Jahr 1950 saßen 42 junge Frauen und Männer im Kornhaus an Schulbänken, und mehr oder weniger dürften bei allen die Köpfe geraucht haben. Denn die 42 waren Schüler im Prüfungsstress. Sie legten in dem historischen Waldshuter Gebäude, damals eine Schule, ihr Abitur ab. Die ehemaligen Mitschüler hielten danach den Kontakt aufrecht. Jetzt gab es, nach genau 70 Jahren, erneut ein Wiedersehen.

Ihre Abiturprüfung haben diese ehemaligen Schulkameraden, hier in geselliger Runde im Gasthaus Rheinischer Hof in Waldshut, gemeinsam vor 70 Jahren abgelegt. | Bild: Ursula Freudig

Da Waldshut in den Nachkriegsjahren unter französischer Besatzung stand, wurde seinerzeit nach dem französischen Punkte-System benotet. Höchstpunktzahl war 20. Ein Teilnehmer mit 18 Punkten soll im Abiturjahrgang 1950 der Beste gewesen sein, drei sollen durchgefallen sein. Dank regelmäßiger Klassentreffen verlor sich die Klasse nicht aus den Augen. Auch 70 Jahre danach gab es nun ein dreitägiges Klassentreffen in Waldshut, dieses Mal verbunden mit einer Fahrt nach Hinterzarten.

Hugo Fechtig: „Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit und Schulkameraden, nach dem Abitur studierte ich Physik und war Professor am Max-Planck-Institut in Heidelberg.“ | Bild: Ursula Freudig

Auftakt war am Freitag eine gemütliche Kaffeerunde im Rheinischen Hof. Rund zehn der damaligen Abiturienten –die meisten Jahrgang 1930- saßen bei angeregten Gesprächen zusammen. Mit oder ohne Begleitung kamen sie bei weitem nicht nur aus der Umgebung. Aus Tettnang, Neckargemünd, Pfaffenhofen, Binningen (Schweiz) und sogar aus Köln waren einige angereist, um ihre damaligen Klassenkameraden wiederzusehen.

Elisabeth Schaab-Herberich: „Durch die Klassentreffen ist ein Freundeskreis entstanden, der sich so viele Jahre kennt, man redet von früher und von heute, wir sind immer noch sehr wach.“ | Bild: Ursula Freudig

Anfangs fanden die Treffen alle fünf Jahre statt, ab etwa 1990 alle zwei Jahre und seit rund zehn Jahren jedes Jahr. Maßgeblich die Treffen organisiert haben über diesen langen Zeitraum Robert Maier und Ingeborg Weiser-Kramer aus Waldshut-Tiengen sowie Agathe Drost-Künkel aus Albbruck. Alt-Stadtrat Hans Studinger (93) hat in den vergangenen Jahren jedes Treffen mit einer großzügig bebilderten Festschrift bereichert. Studinger kam damals aus französischer Kriegsgefangenschaft in die Klasse und war deshalb etwas älter als seine Kameraden. Seiner diesjährigen Festschrift liegen Worte des damaligen Klassenlehrers der Klasse, Hellmuth Kohlbecker, anlässlich der Eröffnung des neuen Hochrhein Gymnasiums 1958 bei. Kohlbecker schloss mit diesen poetischen Worten: „Immer wird es so sein, dass das Auge des Erwachsenen sich verdüstert, wenn die Erinnerungen an eine ungute Schulzeit in ihm aufsteigen, wird es so sein, dass sein Augen wehmütig-glücklich aufleuchten, wenn er an eine gute Schulzeit zurückdenkt.“

Robert Maier: „Unsere Klassentreffen sind etwas ganz Besonderes, man kann mit keinem so reden wie mit jemandem, mit dem man neun Jahre lang die Schulbank gedrückt hat.“ | Bild: Ursula Freudig