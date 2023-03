„Kirche träumen – Begegnungen in der Apostelgeschichte“: Unter diesem Motto findet vom 5. bis 19. März die Ökumenische Bibelwoche in Waldshut-Tiengen und Lauchringen statt. „In den Texten der Apostelgeschichte finden sich Impulse und Ideen, um gemeinsam die Kirche der Zukunft zu träumen“, heißt es in der Ankündigung. Sechs zentrale Texte aus der Apostelgeschichte werden in der Bibelwoche betrachtet.

Die Bibelwoche startet am 5. März, um 11 Uhr in der Tiengener Mariä-Himmelfahrt-Kirche mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Thema „Anpacken“. Dann werden über zwei Wochen verteilt vier verschiedene Themenabende angeboten. Zwei in Waldshut am 7. März in der Baptistengemeinde (Untere Haspelstraße 22) um 19.30 Uhr zum Thema „Aber jetzt“ und am 9. März, um 19.30 Uhr zum Thema „Augenöffner“. Am 14. März in der evangelischen Matthäusgemeinde Lauchringen um 19.30 Uhr zum Thema „Zusammenraufen“ und am 16. März im Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde Tiengen um 19.30 Uhr zum Thema „Grenzüberschreitung“.

Die Bibelwoche findet ihren Abschluss mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut am Sonntag, 19. März, um 10.30 Uhr. Er steht unter dem Thema „Angeknüpft“. Die Teilnahme an den Bibelabenden ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.