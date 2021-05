Dass im Gemeinderat Waldshut-Tiengen seit den vergangenen Wahlen ein frischer Wind weht, merkte man jetzt an der Behandlung eines Themas, das eher mit müffeligen Geruchsnoten in Verbindung zu bringen ist. Die mehrheitliche Entscheidung, Eltern aus der Stadt künftig einen Zuschuss für wiederverwertbare Babywindeln aus Stoff zu gewähren, zeigt: Der Öko-Gedanke ist in der Mitte des Kommunalparlaments angekommen. Dazu noch kann man, die Spekulationen um den Ausgang der Bundestagswahl vom Herbst im Hinterkopf, bereits von einem Musterbeispiel schwarz-grüner Zusammenarbeit sprechen: Ideengeberin war schließlich die junge Mutter Nathalie Rindt von der CDU, während die Fraktion der Grünen den konkreten Antrag gestellt hatte.

Man kann nun gespannt sein, wie viele Eltern das Angebot nutzen werden und sich die Mühe machen, der Umwelt zuliebe auf die Einweg-Variante zu verzichten (der Umstieg auf Mehrweg spart aber auch Platz in der Mülltonne und damit Leerungsgebühren). Dass übrigens Leiterin Silke Padova vom städtischen Kinder- und Jugendreferat bei der Erläuterung der Beschlussvorlage ausschließlich von Müttern gesprochen hat (unbeanstandet von der anwesenden Kreis-Gleichstellungsbeauftragten und Stadträtin Anette Klaas), war wohl keine böse Absicht. Man darf bestimmt davon ausgehen, dass sie die fachgerechte Reinigung der frisch benutzten Stoffwindeln auch den Vätern zutraut.