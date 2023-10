Waldshut-Tiengen (pm/sav) Die dritte queere Veranstaltung hat im Jugendzentrum im Tiengen stattgefunden. Mit fünf Jugendlichen aus dem Queer Treff hat Sozialpädagogin Laura Zimmermann ein wundervolles Queer Fest auf die Beine gestellt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Um 16 Uhr war der Start, es gab Snacks, Getränke und eine bunte Regenbogendekoration. Stadträtin Petra Thyen und Sozialpädagogin Laura Zimmermann haben das Fest mit einigen Begrüßungsworten eröffnet.

Danach startete die Talkrunde, geleitet von den Jugendlichen Dilara und Samira. Es waren queere Personen zu Gast: Lea, Singer-Songwriterin aus Leipzig, Fred, Ehrenamtlicher des Vereins Fluss aus Freiburg, und zwei Jugendliche der Jugendgruppe LGBTQ aus Lörrach. Die Fragen thematisierten Coming-Out, den Umgang mit Diskriminierungen, das Verhalten von Allies (Unterstützer, die nicht der LGBTQIA-Szene angehören) und vieles mehr.

Die Atmosphäre war laut der Mitteilung sehr angenehm und die Gespräche tiefgründig. Der Verein Fluss hat, wie im vergangenen Jahr, einen kleinen Infostand aufgebaut und stand für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss folgte ein Auftritt von Lea mit selbstgeschriebenen Songs – der perfekte Abschluss für die Veranstaltung, so die Stadtverwaltung. Die circa 30 Gäste konnten neue Kontakte knüpfen und sich im Safe Space austauschen.

Der nächste Queer Treff findet am Freitag, 27. Oktober, von 18 bis 22 Uhr im Jugendzentrum in Tiengen statt. Bei Fragen rund um den Queer Treff können sich Interessierte an Laura Zimmermann per E-Mail an lzimmermann@waldshut-tiengen.de wenden. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite www.wtjugend.de oder auf Instagram unter @wtjugend.