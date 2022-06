Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Gelebte Kameradschaft seit 150 Jahren: Musikverein Gurtweil feiert Sommerfest am Wochenende

„Leidenschaft zur Musik verbindet uns noch heute mit den Pionieren des Musikvereins Gurtweil“, so der Vorsitzende Daniel Duttlinger in der Festschrift zum 150-Jährigen. Am Wochenende lädt der MVG zum Sommerfest ein.