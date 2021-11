von David Rutschmann

Ich bin bekanntlich ein bekennender Bargeld-Atheist. Meine Ablehnung von Münzen und Scheinen geht mittlerweile so weit, dass ich mich jüngst von meinem Sparschwein trennen wollte. Im Zuge des Ausmisten meines Zimmers nach den Lehren der japanischen Netflix-Ordnungsberaterin Marie Kondo hielt ich dann die kleine rote Sau in meinen Händen und fragte mich: „Macht mich dieser Gegenstand glücklich?“ Zwar finde ich Ferkel süß, aber entschied mich dennoch, zukünftig kein Sparschwein in meinem Zimmer mehr wohnen zu lassen – der Weberknecht über dem Kleiderschrank ist mir tierischer Mitbewohner genug.

Also machte ich mich auf zur Bankfiliale, um das Schwein zur Schlachtung freizugegeben. Die Bankangestellte vollführte an der Sau den Kaiserschnitt und brachte nicht nur auf der Straße gefundene Glückscents, sondern auch Schein gewordene Weihnachtsgeschenke hervor. Ich hatte die Angewohnheit, die Scheine fast origami-gleich zu falten, um sie dem Sparschwein in den Rücken-Schlitz zu stopfen.

Beim Auffalten der einzelnen Geldscheine sagte die Bankangestellte: „Seit kurzem ziehen wir übrigens einen Drittel des Inhalts von der Gutschrift ab, wenn die Scheine so gefaltet sind.“ Ich starrte sie ungläubig an. „Die Scheine müssen glatt gebügelt werden, das ist sehr aufwendig“, sagte sie, während sie einen 5-Euro-Schein auseinanderfriemelte. „Ohne Strafgebühren lernen die Leute nicht dazu.“

Ich brachte schockiert zum Ausdruck, dass ein Drittel des Sau-Magens eine enorme Summe war – nur, weil ich die Scheine gefaltet hatte? Nur allmählich begann mir zu dämmern, dass ich gerade einem um ein halbes Jahr verspäteten April-Scherz aufsaß. Dennoch brannte sich unweigerlich bei mir ein, dass das Falten von Geldscheinen die Arbeit von Bankangestellten unnötig erschwert. Dieser lästigen Zumutung gehe ich zukünftig aus dem Weg – ohne Sparschwein erst recht.