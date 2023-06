Sehr gut gebrauchen können sie die Spende des Rotary-Clubs Waldshut-Bad Säckingen, die Mitarbeiterinnen von In Via (Träger katholischer Verband für Mädchen -und Sozialarbeit) in Waldshut für das Projekt Dounia Plus, ein Projekt für geflüchtete Frauen. „Mit den 2.400 Euro können wir das Projekt bis zum Jahresende durchziehen“, erklärt Melanie Schweizer von Dounia Plus. „Bei der Ankunft in Deutschland sind die geflüchteten Frauen viel mit den Kindern beschäftigt. Sie waren relativ isoliert. In einem offenen Treff können sie zweimal pro Woche Probleme klären“, ergänzt Schweizer.

Ein großes Anliegen sei die Sprache. „Hier bieten wir einmal die Woche einen Deutschförderkurs an“, sagt sie. Die Frauen kämen über andere Beratungsstellen oder den Helferkreis, aber auch durch Mund-zu Mund-Propaganda, bestätigt die Leiterin der Region Hochrhein Natasha Rombach -Döring. „Das passt“, erklärt Martin Riegraf, Präsident des Rotary Clubs. Dies bestätigt Norbert Münch, Geschäftsführer des Fördervereins Rotary und Simmler Lauchringen: „Das Geld sollte in der Region bleiben, den Menschen zugutekommen und nachhaltig sein“.