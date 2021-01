Eigentlich ist Spazierengehen ja gesund. Bewegung an der frischen Luft – gerne auch so flott, dass der Puls ordentlich nach oben geht – tut gut und ist insbesondere auch all jenen zu empfehlen, die coronabedingt im Homeoffice sitzen und mangels täglichem Weg zur Arbeit nicht gezwungen sind, regelmäßig ihre eigenen vier Wände zu verlassen. Doch neuerdings drohen bei Freiluftaktivitäten unter bestimmten Umständen Gefahren.

Das Landratsamt hat eindrücklich davor abgeraten, den Wald zu betreten, was keineswegs mit der Rückkehr des Wolfs zu tun hat, der ja bekanntermaßen eher die Konfrontation mit dem Menschen scheut. Anlass für die Warnung sind Bäume, die nach dem aktuellen Wintereinbruch unter Schneelast zusammenbrechen können – eine reale Gefahr, wie sich bei einem tragischen Todesfall nahe Lörrach gezeigt hat. Zwar hat die Stadt vor einem Jahr zahlreiche altersschwache Bäume beseitigt, etwa entlang des beliebten Spazierwegs auf der Waldshuter Waldeckstraße. Doch Unfallrisiken sind nie ganz auszuschließen – vor allem, wenn wie in diesen Tagen noch der Schnee als Problemfaktor hinzukommt. Wie schnell selbst im weiteren Innenstadtbereich etwas passieren kann, zeigt ein Holzbruch am viel frequentierten Seltenbachweg: Dort standen Passanten am Freitagabend vor einem umgestürzten großen Baum, der den kompletten Durchgang blockierte – man kann von Glück sprechen, dass durch den Vorfall offenbar niemand zu Schaden kam. Übrigens ist auch beim Gang durch Wohngebiete und Fußgängerzonen Vorsicht ratsam. Als winterliche Gefahr von oben drohen hier zwar keine Stämme und Äste, aber durchaus respektable Dachlawinen.