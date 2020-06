von Janine Müller

Vier Rettungsschwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) der Sektion Baden-Brugg retteten am Samstagnachmittag in letzter Sekunde einen Vater und seinen Sohn aus der Aare bei Brugg.

Die Rettungsgruppe der SLRG Sektion Baden-Brugg traf sich am Wochenende zum zweiten Mal für eine Übung. Die starke Strömung und der hohe Wasserstand sind optimale Bedingungen, um den Ernstfall

zu trainieren. An den Übungen der Rettungsgruppe nehmen ausschliesslich gute Schwimmer mit Modul Fluss teil.

Ernstfall nach geplanter Übung

Als die Rettungsschwimmer mit ihrer Übung fertig waren und die Aare aufwärts von der Altstadt in die Badi Brugg liefen, bemerkten sie zwei Personen auf der Höhe des Brunnenmüli-Stegs. Ein Vater und sein Sohn befanden sich auf einem stark überspülten Felsen, von dem sie sich nicht wegbewegen konnten.

Eigentlich wollten sie unterhalb der Eisenbahnbrücke aus dem Wasser steigen, aber diese Stelle verpassten sie um rund 50 Meter. So trieben sie auf die Stromschnellen zu und gerieten in Panik. Da sie keine Schwimmwesten trugen, zog die starke Strömung sie immer wieder nach unten.

Durch Hilferufe und Hinweise von Passanten erkannten die Rettungsschwimmer die Notlage und liefen zum Ufer. Die vier Lebensretter sind ein eingespieltes Team: Beim ersten Rettungsschwimmer wurde an der Schwimmweste ein Seil befestigt. Zwei weitere Rettungsschwimmer sicherten das Seil, so dass der erste Rettungsschwimmer den Sohn retten konnte.

Der Junge wurde an Land von einem vierten Rettungsschwimmer betreut. Der Vater konnte sich gerade noch auf dem Felsen halten, als der erste Rettungsschwimmer bei ihm ankam. Dann liess er sich gleich fallen und wurde ebenfalls gerettet. Dank des Einsatzes der vier Rettungsschwimmer kamen Vater und Sohn mit einem Schrecken davon.

Sicherheitshinweise Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft gibt zum Schwimmen in Flüssen und Seen diese Hinweise: Kinder nur begleitet ans Wasser lassen; kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen; nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser; nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen; nie überhitzt ins Wasser springen; der Körper braucht Anpassungszeit; nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen; Unbekanntes kann Gefahren bergen; Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe Wasser, sie bieten keine Sicherheit; lange Strecken nie alleine schwimmen; auch der besttrainierte Körper kann Schwäche zeigen.

„Die geretteten Personen kennen wir nicht“, hält die SLRG Baden-Brugg in einer Mitteilung fest. „Wir möchten hier auch explizit den Persönlichkeitsschutz dieser Personen wahren.“ Daher gibt es auch keine Angaben zum Alter der Geretteten. Das Schwimmen in fliessenden Gewässern sei gefährlich und eine Schwimmweste empfehlenswert, hält die SLRG fest.