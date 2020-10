Zum Glück müssen die Gurtweiler das bekannte Peter-Maffay-Lied, das vom schweren Gang über sieben Brücken handelt, nicht wörtlich nehmen. Die Bewohner des drittgrößten Ortsteils der Gesamtstadt haben beziehungsweise hatten ja schon mit zwei Übergängen genug zu hadern. Zuerst war es der jahrelange Hickhack um die Zukunft der beinahe schon legendären Rohrbrücke (so genannt, weil der Steg mit einer Abwasserleitung verbunden ist), der mit der feierlichen Übergabe des Neubaus im März 2019 schließlich doch noch ein glückliches Ende fand.

Bei der Straßenbrücke, die nahe des Kreisverkehrs beim Hotel Bad Bruckhaus ebenfalls über die Schlücht führt, ist immerhin nichts über eventuelle Schäden bekannt. Dafür wiederum hat die Nachricht, dass die Flussquerung beim Hartplatz des SV Gurtweil (mangels Tragfähigkeit seit Jahren nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugelassen), für komplett marode und damit für unbenutzbar erklärt wurde, für neuerlichen Brücken-Jammer im Dorf gesorgt. Wieder müssen die Gurtweiler für längere Zeit Umwege in Kauf nehmen, denn der versprochene Neubau soll nicht vor dem Jahr 2022 fertig werden. Inoffiziell wird das 95 Jahre alte Bauwerk aus Stahlbeton übrigens, nach der darüber führenden Straße, bisweilen Pater-Jordan-Brücke genannt – eine unverkennbare Parallele zur Kolpingbrücke in Waldshut, die allerdings inzwischen höchstamtlich so heißt. Von möglichen Überlegungen in Gurtweil, diesem Beispiel zu folgen und damit dem aus dem Ort stammenden Ordensgründer gewissermaßen ein Denkmal zu setzen, ist bislang nichts bekannt geworden. Wichtiger für die Gurtweiler dürfte ohnehin sein, dass mit dem Neubau die dann für lange Zeit letzte Strophe der Brücken-Balladen verklingt.