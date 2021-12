Das Geburtsthaus von Pater Jordan in Gurtweil soll umgebaut werden. Dies teilte Christian Schopferer, Leiter des Baurechtsamts der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit. In dem Reihenhaus in der heutigen Pater-Jordan-Straße 4a wurde am 16. Juni 1848 der spätere römisch-katholische Priester und Ordensgründer der Salvatorianer als Johann Baptist Jordan geboren.

Das Gebäude gehört seit einigen Jahren dem Salvatorianerorden. Es handelt sich nicht um das ebenfalls in Gurtweil gelegene und 1975 errichtete Pater-Jordan-Haus, das sich im Besitz der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen befindet.

Christian Schopferer stellte die Pläne für die Umgestaltung des Geburtshauses vor. „Man möchte es erhalten und teilweise rekonstruieren“, sagte er über das Vorhaben der Salvatorianer. „Die Sanitäranlagen im Erdgeschoss werden umgebaut“, erklärte der Amtsleiter. Zudem seien ein Versammlungs- und Begegnungsraum geplant.

Kernstück der Baumaßnahme sei das Zimmer, in dem vor mehr als 150 Jahren der spätere Geistliche das Licht der Welt erblickte. „Das Geburtszimmer von Pater Jordan wird hergerichtet als Ort der inneren Einkehr“, berichtete Schopferer. Im Obergeschoss des Gebäudes sei ein Gästeappartment mit Bad vorgesehen. „Der Dachboden soll erst mal nicht genutzt werden“, sagte der Leiter des Baurechtsamts im Bau- und Umweltausschuss, dessen Mitglieder den Bauantrag zur Kenntnis nahmen.

Dass Jordan später Priester wurde, war bei seiner Geburt noch nicht absehbar gewesen. Er kam in Gurtweil in einer armen Familie auf die Welt, als einer von drei Söhnen. „Als Kind muss er ein ziemlicher Lausbub gewesen sein, der viel Blödsinn gemacht hat. Ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen“, sagte Pater Bernhard Fuhrmann in einem früheren Gespräch mit dieser Zeitung.

Nach einer Malerlehre in Waldshut studierte Jordan Theologie in Freiburg. 1878 wurde er in St. Peter im Schwarzwald zum Priester geweiht. Drei Jahre später gründete er den Salvatorianerorden und nahm den Ordensnamen Franziskus Maria vom Kreuze Jordan an. Der Priester galt als Sprachgenie: Sein Tagebuch schrieb er in zwölf Sprachen, etwa 25 beherrschte er fließend und in 50 konnte er sich verständigen. Pater Jordan starb am 8. September 1918 in Tafers in der Schweiz. Am 15. Mai 2021 wurde er in der Lateranbasilika in Rom selig gesprochen.