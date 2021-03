Einen sympathischen Plan ausgedacht hatten sich für den zurückliegenden Sonntag ein zwölfjähriger Junge und dessen siebenjährige Schwester aus Waldshut. Weil ihre Mutter Geburtstag hatte, wollten sie die Mami gemütlich ausschlafen lassen und dann mit einem opulenten Frühstück überraschen. Weil so was ohne frische Backwaren nicht geht, machten die beiden sich vom elterlichen Wohnsitz am Haspel auf den Weg in die Stadt. Dort erlebten sie erst einmal eine Enttäuschung: Die zuerst angesteuerte Bäckereifiliale hatte geschlossen.

Waldshut-Tiengen So läuft die neue Drive-in-Teststation Das könnte Sie auch interessieren

Zum Glück erinnerten die Geschwister sich an die Bäckerei beim Lidl-Discounter auf dem früheren Güterbahnhof-Areal und disponierten um. Die kleine Wanderung lohnte sich, denn tatsächlich war das Geschäft geöffnet. Lang wurden die Gesichter indessen, als es ans Bezahlen der prall gefüllten Tüte mit Brötchen und Croissants ging. Während die Kinder ihrem Sparschwein genau 8,50 Euro entnommen hatten, belief sich die Rechnung auf satte zwölf Euro. Einen Teil der Backwaren zurückzugeben, war nicht wirklich eine Alternative. Wer will schon an einem Geburtstags-Brunch knausern müssen? In Gestalt eines anderen Kunden meldete sich jedoch ein Rettungsengel: Der Mann, etwa 50 Jahre alt, legte den Kindern spontan aus der eigenen Tasche die fehlenden 3,50 Euro drauf. Zu den schönsten Geschenken im Leben, so durften die Geschwister an diesem Tag erfahren, zählen spontane Begegnungen mit netten und hilfsbereiten Menschen. „Nun würden wir uns sehr gerne bei dem großzügigen Spender bedanken“, schreibt der Vater der Kinder in einer E-Mail an die Redaktion. Wer weiß, vielleicht liest der unbekannte Gönner ja diese Zeilen und lässt von sich hören.