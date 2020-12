von SK

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat nach Polizeiangaben am Montag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Waldshut das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Der VW fuhr vorwärts zunächst über einen Grünstreifen mit Bordstein, ehe er mit einem VW-Transporter zusammenstieß und einen 43 Jahre alten Fußgänger erfasste. Der Passant erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Bruch am Bein und kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Nach Polizeiangaben hatte der 87-Jährige die falsche Fahrstufe eingelegt, als er rückwärts ausparken wollte. DerSachschaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt rund 5000 Euro.