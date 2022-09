Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Ganz schön fleißig! Zahlreiche Helfer befreien Waldshut-Tiengen vom Müll

Zahlreiche Bürger und Vereinsmitglieder greifen am World Cleanup Day zu Zange und Eimer und sammeln in Waldshut und Tiengen Müll ein. Ein Schnuller und ganz schön viele Zigarettenstummel landen in den Müllsäcken.