15 Schüler der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut waren beim Wettbewerb „Jugend forscht“ (Region Südbaden) in der Sick Arena in Freiburg erfolgreich. Die Ausbeute: Ein zweiter, ein dritter Platz, sieben Sonderpreise und ein Schulpreis.

Die Schulpreis in Höhe von 250 Euro erhielt die Schule für die Betreuung von mehr als vier Jugend-forscht-Projekten. Diesen werden alle Teilnehmer und Betreuer in eine Studie zur Untersuchung der Pizza-Qualität bei einem gemeinsamen Abendessen in Waldshut investieren, verriet Lehrerin und Organisatorin Verena Hoppmann am Rande der Preisverleihung. Das sind die Preisträger und ihre Projekte.

Die Lehrerinnen Verena Hoppmann, Anne Brockhoff und Andrea Muffler freuen sich über den Schulpreis für die Justus-von-Liebig-Schule bei „Jugend forscht“ | Bild: Sick AG

2. Platz in Chemie für Jule Thümmler

Jule Thümmler untersuchte mit ihrem Projekt „Silikone, Wundermittel im Shampoo?“ den Einfluss von Shampoo mit und ohne Silikonen auf die Haarstruktur von sechs verschiedenen Probanden. Dabei wusch Sie die abgeschnittenen Haarproben nach einem festgelegten Ablauf und pflegte diese anschließend mit der entsprechenden Spülung nach demselben Protokoll.

Die Schülerin Jule Thümmler freut sich über ihren 2. Platz in Chemie für ihr Projekt „Silikone, Wundermittel im Shampoo?“ | Bild: Sick AG

Bei elektronenmikroskopischen Analysen stellte sie fest, dass sich die Silikone in Schichten auf den Haaren ablagern, allerdings der Glanz und die Geschmeidigkeit der Haare durch Pflegeprodukte mit Silikonen verbessert wird.

Sie stellte fest, dass ein Waschen der Haarproben ohne Shampoo Schmutzpartikel nicht entfernt und die Haarstruktur durch diese geschädigt wird. Shampoos mit natürlichen Ersatzprodukten reinigten die Haare gründlich und reduzierten Beschädigungen.

3. Platz in Chemie für Caroline Sewing

Mit ihrem Projekt „Der ultimative Ei-Ersatz“ untersuchte Caroline Sweing, wie man zum Backen von veganen Kuchen am besten das Ei ersetzt. Sie backte dazu mit kommerziellen und nicht kommerziellen Ei-Ersatz Produkten nach einem festgelegten Protokoll immer den gleichen Rührkuchen. Diese 39 Kuchen ließ sie von Probanden in 424 Fragebögen auf Geschmack und Aussehen bewerten.

Die besten Ei-Ersatz-Kombinationen sind laut dieser Studie Johannisbrotkernmehl gemischt mit Chiasamenmehl sowie eine Mischung aus Johannisbrotkernmehl, Sojamehl und Chiasamenmehl. Kommerziell erhältliche Ei-Ersatzprodukte schnitten nach den Bewertungskriterien in dieser Analyse deutlich schlechter ab.

Die Sonderpreise

Tabita Fenske in Biologie

Mit dem Projekt „Vogelfütterung: Futterpräferenz und Bruterfolg“ untersuchte Tabita Fenske auf dem Friedhof in Bad Säckingen, ob eine Fütterung von Vögeln den Bruterfolg steigert und welche Futtersorten am liebsten von Wildvögeln verspeist werden. Am liebsten mochten die Vögeln Sonnenblumenkerne und Mehlwürmer, allerdings waren die Vorlieben in über die Jahreszeiten unterschiedlich. Während der Fütterung war der Bruterfolg leicht gesteigert, das kann allerdings auch auf eine natürliche Schwankung zurückzuführen sein.

Jule Wiese und Ben Weißenberger in Biologie

Jule Wiese und Ben Weißenberger untersuchten mit dem Projekt „Das perfekte Substrat für den Pilz Rosenseitling“, ob man die Abfallprodukte Biertreber und Kaffeesatz zur Zucht des Speisepilzes Rosenseitling nutzen kann. Sie fanden heraus, dass Biertreber und Kaffeesatz durchaus noch zur Anzucht dieses Speisepilzes genutzt werden können. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen.

Ronja Heinlein und Patrizia Gehrke in Biologie

Ronja Heinlein und Patrizia Gehrke bauten mit dem Projekt „Was für ein Salat“ ein System für eine tiefenwasser-hydroponische Aufzucht von Salaten. Sie stellten zehn Chemikalienlösungen her, aus denen sie dann die Nährlösung für ihre Salatkulturen zusammen mischten. Dann untersuchten sie das Wachstum von vier Salatsorten. Das verwendete System eignet sich am besten für die Aufzucht von Kopf- und Eichblattsalaten.

Mila Ebner und Ronja Roeder in Chemie

Mit dem Projekt „Antibakterielle Wirkung von Putzmitteln“ untersuchten Ronja Roeder und Mila Ebner, ob Putzmittel ihr Versprechen halten und Bakterien wie angegeben abtöten. Sie testen vier verschiedene Putzmittel und stellten fest, dass auch die Reiniger, die nicht damit warben Bakterien abzutöten, diese erfolgreich eliminierten.

Marija Kujundzic und Jessica Albiez im Bereich Arbeitswelt

Mit dem Projekt „Bau und Funktionsprüfung eines UV-Sterilisators für Entwicklungsländer“ entwickelten Marija Kujundzic und Jessica Albiez einen UV-Sterilisator, der in Krisengebieten sowie Entwicklungsländern die Sterilisation von OP-Bestecken auch ohne verfügbaren Strom ermöglicht. Der UV-Sterilisator kann entweder direkt an eine Steckdose angeschlossen, durch eine Solarzelle oder über eine Batterie, die mit Hilfe der Solarzelle geladen wird, betrieben werden.

Stefanie Probst und Jule Lückfeldt, Bereich Biologie

Stefanie Probst und Jule Lückfeldt untersuchten den „Einfluss des Verzehrs von Süßstoffen auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms und den Blutzuckerspiegel“. Dazu ernährten sie sich über 46 Tage komplett süßstofffrei und nahmen im Anschluss 23 Tage lang jeden Tag einen halben Liter Limonade gesüßt mit Süßstoffen zu sich. Die Ergebnisse der Glukosebelastungstest ließen sich nicht auswerten. Das Darmmikrobiom beider Probanden war zu Beginn schon sehr unterschiedlich und es konnten Veränderungen nach der Süßstoff-Verzehr-Phase festgestellt werden.



Alicia Redecker und Mariia Deeva, Bereich Chemie

Mit dem Projekt „Sonnencreme Top oder Flop“ untersuchten Mariia Deeva und Alicia Redecker untersuchten mit Unterstützung der BASF in Grenzach verschiedene im Handel erhältliche Sonnencremes auf ihre Schutzfunktion und ihre Wasserbeständigkeit. Dabei stellten sie fest, dass der Lichtschutzfaktor nicht immer dem angegebenen Wert entsprach.