Pausenmodus für das Auto-Tetris in der Waldshuter Kalvarienbergstraße. Zumindest vorübergehend spielt sich auf der Zufahrtsstraße zum Aarberg keine Szene mehr wie die folgende ab: Ein 18 Meter langer Gelenkbus nähert sich Richtung Bergstadt. Dessen Fahrer passiert auf der Gegenfahrbahn die auf seiner Fahrbahn parkenden Autos. Entgegenkommende Autos müssen entweder zurückrollen oder sich ähnlich wie die puzzleartigen Tetris-Quader aus dem Gameboy-Spiel in die spärlich gesäten und meist zu kurz geratenen Lücken quetschen. Und dies ohne Schrammen am eigenen oder fremden Fahrzeug zu hinterlassen. Man ist schließlich nicht beim Autoscooter auf der Waldshuter Chilbi.

Anwohner der Kalvarienbergstraße wollen nicht auf Parkflächen verzichten und fordern Einbahnstraße

Seit gut einer Woche wird der Verkehr zum und vom Aarberg im Einbahnstraßenprinzip geregelt. Wer in die Bergstadt will, nimmt den Weg über die Kalvarienbergstraße. Wer zurück in die Stadt möchte, benutzt die Eichholzstraße. Grund für die Umleitung sind Bauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln, wie die Stadt mitteilte. Die momentane Verkehrsführung entspricht – abgesehen von der Richtung – dem Wunsch einer Anwohnerinitiative, die sich durch eine Einbahnstraße die Entschärfung der Verkehrssituation und den Erhalt aller bisherigen Parkplätze vor ihren Häusern verspricht.

Sobald die modernen Glasfaserkabel unter der Erde liegen, soll der Verkehr den ursprünglichen Plänen der Verwaltung zufolge jedoch wieder aus beiden Richtungen auf der Kalvarienbergstraße rollen. Vielleicht bewährt sich die aktuelle Verkehrsführung aber auch, und für die von den Anwohnern gewünschte Einbahnstraße heißt es nicht „game over“, sondern Fortsetzung folgt.