Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Fußgänger wird von Auto erfasst und wird schwer verletzt mit Rettungshubschrauber verlegt

Ein 72 Jahre alter Fußgänger hat bei einem Unfall am Sonntagabend in Tiengen schwere Verletzungen erlitten, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.