Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in Tiengen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 16-Jährig mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.