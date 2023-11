Bei einem Symposium des Biosphärengebiets Schwarzwald im Landratsamt Waldshut haben Vertreter aus Politik, Forstverwaltung, Forschung und Gesellschaft über die Zukunft des Bergmischwalds diskutiert. Es geht darum, welche Bäume dem Klimawandel standhalten und wie man den Wald zukunftsfähig macht. Zudem wurde besprochen, wie Waldbesitzer unterstützt werden können, so das Landratsamt.

„Der Wald prägt nicht nur unsere vielfältige Landschaft. Die Wald- und Holzwirtschaft sind seit Generationen im Landkreis von hoher Bedeutung“, so Landrat Martin Kistler. „Ihn zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, ist nicht nur für unsere Wirtschaft, sondern auch für Naturschutz, Kultur und Tourismus in der Region enorm wichtig.“ Fichten werden bei Trockenheit anfällig für Schädlinge. „Um für künftige Generationen den Wald mit all seinen Funktionen zu erhalten, müssen wir die Wälder aktiv an den Klimawandel anpassen“, sagte Anja Peck, Leiterin Forstdirektion im Regierungspräsidium.

„Die Biosphärengeschäftsstelle hat zusammen mit den regionalen Holzunternehmen ein erfolgreiches Netzwerk aufgebaut“, so Geschäftsführer Walter Kemkes. „Mit gemeinsamen Veranstaltungen wie den Praxistagen HOLZ für Nachwuchskräfte konnte die Zusammenarbeit in der Holz- und Forstwirtschaft gestärkt werden. Dieses Netzwerk war eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung des Zentrums Holzbau Schwarzwald.“

Im ersten Biosphären-Dialog zeigte sich der Privatwald als Herausforderung: Wie können Besitzer von kleinen Waldstücken unterstützt werden? Der Wunsch nach Forschung und Konzepten für zukunftsfähigen Wald und Best-Practice-Beispielen wurde deutlich. Vom Biosphärengebiet wünschten sich die Teilnehmer eine vermittelnde und moderierende Rolle sowie Aufklärung. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle stellten Projekte der Bildungsarbeit vor: das Wildniscamp, die Junior-Ranger-Projekte und, mit dem WWF, wobei die Insektenvielfalt auf den Allmendweiden erfasst und Maßnahmen zum Insektenschutz entwickelt werden.