Wenn Julia Ritz am 2. Mai offiziell ihren Dienst als Leiterin der Geschäftsstelle Gemeinderat bei der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen antritt, liegt gleich ein wichtiges Ereignis vor ihr. „Ich freue mich auf die OB-Wahl, aber ich habe auch großen Respekt davor“, sagt die 21-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie nennt die Abstimmung am 23. Juli eine „Herausforderung“. Dennoch ist sie überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihren Kollegen den Großkampftag meistern wird.

Julia Ritz übernimmt das Amt von Klaus Teufel, der nach knapp 48 Jahren bei der Stadtverwaltung in den Ruhestand geht. Am 1. März hatte sie ihren ersten Arbeitstag im Waldshuter Rathaus. Seitdem wird sie von ihrem Vorgänger in ihre künftigen Aufgaben eingeführt. Zuvor habe sie bereits drei Schulungen absolviert. Denn dass sie die Stelle bekommt, darüber habe der Verwaltungs- und Sozialausschuss bereits im September 2022 entschieden. „So konnte ich mich schon aus der Ferne einarbeiten“, erzählt Julia Ritz.

Für die Arbeit in der Geschäftsstelle Gemeinderat sieht sich die junge Frau gut vorbereitet. „Der letzte Teil meines Studiums hat mit dem Schwerpunkt Kommunalpolitik thematisch gut gepasst“, erklärt sie. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl schloss sie im Februar 2023 den Bachelorstudiengang „Public Management“ ab.

Erfahrungen beim Landratsamt Waldshut

Zum Studium gehörte auch eine eineinhalbjährige Praxisphase, in der sie Berufserfahrung gesammelt habe. Als Stationen nennt Julia Ritz unter anderem die Stadtverwaltungen von Konstanz und Ulm sowie das Landratsamt Waldshut, wo sie unter anderem bei der Prüfung der Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl geholfen habe.

„Ich war während des Studiums an verschiedenen Orten, aber ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich zurück nach Hause möchte“, sagt sie auf die Frage, warum sie sich auf eine Stelle in der Heimat beworben habe. Ritz wurde in Waldshut geboren und wuchs in Lauchringen auf, wo sie bis heute lebt.

Musik als Leidenschaft

Ihr größtes Hobby führt die 21-Jährige regelmäßig nach Tiengen, wo sie seit zehn Jahren bei der Stadtmusik Klarinette spielt. Mit ihrem Vorgänger hat sie nicht nur die Leidenschaft fürs Musizieren gemeinsam, denn auch Klaus Teufel ist seit Jahrzehnten bei der Stadtmusik Waldshut aktiv. Beide, so erzählen sie schmunzelnd im Gespräch, haben als Kinder gerne Büro gespielt. „Schon während der Schulzeit wusste ich, dass ich gerne im Büro arbeite“, erinnert sich Julia Ritz.

Grundsätzlich werde sie von ihrem Vorgänger die gleichen Tätigkeiten innerhalb des Hauptamts übernehmen. Dazu zählen die Geschäftsstelle Gemeinderat, Wahlen, die Versicherungen der Verwaltung und Teile der Öffentlichkeitsarbeit. „Dies wird aber nicht für immer in Stein gemeißelt sein“, erklärt Julia Ritz.

