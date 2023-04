Die zwei Corona-Jahre sind auch am Männergesangverein (MGV) nicht spurlos vorbeigegangen, so der Vorsitzende Frank Koch auf der Hauptversammlung des MGV Detzeln. Einige Sänger haben den Chor verlassen und der Probenbesuch war nicht zufriedenstellend. Bei den Auftritten gab es oft nur eine minimale Besetzung und die Auftritte waren dadurch qualitativ durchwachsen, erklärte Chorleiter Jochen Stitz. Jetzt komme es aber langsam wieder und er freute sich auf die Konzerte, die in diesem Jahr anstehen.

Begrüßen konnte Frank Koch Oberbürgermeister Philipp Frank, Ortsvorsteherin Esther Koch, Ehrendirigent Wolfgang Hör und Rosi Kyas vom Gemeindeteam Detzeln.

Auftritte und Aktivitäten: Schriftführer Ingolf Schug zeigte auf, wie aktiv der MGV im vergangenen Jahr war. Neben den Benefizkonzerten (Ukrainehilfe Steinatal und Gesang für Pakistan in Lauchringen) gab es Auftritte bei der Bürgerversammlung und beim Weihnachtsgottesdienst in Detzeln. Es fand ein Probenwochenende statt und bei den beiden Sängern Walter Schlegel und Georg Öschger wurde jeweils zum 80. Geburtstag gesungen.

Schriftführer Ingolf Schug zeigte auf, wie aktiv der MGV im vergangenen Jahr war. Neben den Benefizkonzerten (Ukrainehilfe Steinatal und Gesang für Pakistan in Lauchringen) gab es Auftritte bei der Bürgerversammlung und beim Weihnachtsgottesdienst in Detzeln. Es fand ein Probenwochenende statt und bei den beiden Sängern Walter Schlegel und Georg Öschger wurde jeweils zum 80. Geburtstag gesungen. Kassenstand: Über positive Zahlen beim Kassenstand berichtete Sepp Bächle. Die Kasse verzeichnete einen Zuwachs von sechs Prozent. Der einmalige Sängerbeitrag von 50 Euro, Spenden, Probenumsätze, Schrottsammlung und die Bewirtung beim Benefizkonzert „Ukrainehilfe Steinatal“ führten dazu. Sepp Bächle wurde von den beiden Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Über positive Zahlen beim Kassenstand berichtete Sepp Bächle. Die Kasse verzeichnete einen Zuwachs von sechs Prozent. Der einmalige Sängerbeitrag von 50 Euro, Spenden, Probenumsätze, Schrottsammlung und die Bewirtung beim Benefizkonzert „Ukrainehilfe Steinatal“ führten dazu. Sepp Bächle wurde von den beiden Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Probenstatistik: Der Verein hat zurzeit 32 aktive Sänger, davon kommen aber nur noch neun aus Detzeln, so der stellvertretende Vorsitzende Karlheinz Nägele. Der Altersdurchschnitt liegt bei 65 Jahren. Insgesamt fanden 32 Proben statt. Der beste Probenbesucher war Jochen Stitz, der von Willi Kunz (Gönner und passives Mitglied) dafür ein Präsent überreicht bekam.

Der Verein hat zurzeit 32 aktive Sänger, davon kommen aber nur noch neun aus Detzeln, so der stellvertretende Vorsitzende Karlheinz Nägele. Der Altersdurchschnitt liegt bei 65 Jahren. Insgesamt fanden 32 Proben statt. Der beste Probenbesucher war Jochen Stitz, der von Willi Kunz (Gönner und passives Mitglied) dafür ein Präsent überreicht bekam. Wahlen: Zur Wahl standen der Vorsitzende Frank Koch, Schriftführer Ingolf Schug und Beisitzer Hans-Joachim Klähn. Die Wahlleitung übernahm Oberbürgermeister Philipp Frank. Frank Koch und Ingolf Schug wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Hans-Joachim Klähn kandidierte nach 20 Jahren als Beisitzer nicht mehr. Einstimmig gewählt wurde in das Amt als sein Nachfolger Jürgen Mark.

Zur Wahl standen der Vorsitzende Frank Koch, Schriftführer Ingolf Schug und Beisitzer Hans-Joachim Klähn. Die Wahlleitung übernahm Oberbürgermeister Philipp Frank. Frank Koch und Ingolf Schug wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Hans-Joachim Klähn kandidierte nach 20 Jahren als Beisitzer nicht mehr. Einstimmig gewählt wurde in das Amt als sein Nachfolger Jürgen Mark. Ehrungen: Die Laudatio für Horst Schilling und Jochen Stitz hielt Hans-Joachim Klähn. Stolze 70 Jahre singt Horst Schilling beim MGV. Bereits mit 15 Jahren ist er eingetreten und mit 23 Jahren übernahm er das Amt als stellvertretender Vorsitzender, das er zwölf Jahre innehatte, um dann im Anschluss als Vorsitzender nochmals zwölf Jahre für den Verein tätig zu sein. Außerdem war er Vizechorleiter.

Bereits seit 25 Jahren ist Jochen Stitz Dirigent beim MGV. Hans-Joachim Klähn führte die Ziele auf, die Jochen Stitz formuliert hatte, als er den Posten annahm. Da er nun seit 25 Jahren beim MGV ist, hat er seine damals gesetzten Ziele wohl erreicht, so Klähn, und den Chor bis zum Leistungschor gebracht.

Die Laudatio für Hans-Joachim Klähn hielt Ortsvorsteherin Esther Koch. Seit 1995 ist Klähn in der Vorstandschaft des MGV tätig, als Kassenwart, Vizedirigent, zuständig für Medien und Öffentlichkeitsarbeit und als Moderator bei den Konzerten.

Präsenz zeigen: Viele Chöre, so Frank Koch, hätten die beiden vergangen Jahre nicht überstanden. Auch dem Männergesangverein würden weitere Sänger guttun. Die Mitgliederwerbung sei daher sehr wichtig. Hier sollen die neuen Medien helfen. Neu gestaltet ist der MGV jetzt auf der Internetseite (www.mgv.detzeln.de) und in verschiedenen Social-Media-Kanälen zu finden. „Wir haben ein abwechslungsreiches Repertoire, von traditionell, klassisch bis hin zu Pop, welches auch jüngere Sänger ansprechen dürfte“, ist sich Franz Koch sicher. Beim Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse macht der Chor auch mit und hofft darauf, dass es vielleicht dann neue Hemden für die Sänger gibt.