Auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Tiengen hat Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium (BMU), mit Landrat Martin Kistler ein neues Gas­erfassungssystem in Betrieb genommen. Mit dieser Technik werden unkontrollierte Methangas-Emissionen um 94 Prozent gegenüber einer klassischen Deponiegaserfassung reduziert. Das BMU hat das erfolgreiche Projekt mit 300.000 Euro aus seiner Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert. Dies schreibt das Büro der Staatssekretärin in einer Pressemitteilung.

Rita Schwarzelühr-Sutter wird darin zitiert: „Die Anlage ist ein wichtiger Baustein der vielfältigen Aktivitäten für den Klimaschutz im Landkreis Waldshut. Landkreise, Gemeinden und Städte haben beim Klimaschutz eine herausragende Rolle. Klimaschutz findet oft in Berlin, Brüssel oder jüngst auch in Glasgow statt. Das sind wichtige Gespräche und Entscheidungen, die einen weltweiten Rahmen für unsere Aktivitäten schaffen. Aber hier im Landkreis, auf dieser Deponie, da wird Klimaschutz konkret. Hier sehen und erfahren wir unmittelbar die Veränderungen und Fortschritte.“

Das Bundesumweltministerium hat das Klimaschutzprojekt auf der ehemaligen Deponie Tiengen zwischen 2019 und 2012 mit rund 300.000 Euro gefördert. Das Deponiegas, das bisher verbrannt wurde, werde jetzt mittels einer neuen Gasförderstation mit Methanoxidationsfilter neutralisiert. Durch den Einsatz dieser modernen Klimaschutztechnologie würden in der stillgelegten Deponie Tiengen 16.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente eingespart. Mit der vom BMU ebenfalls geförderten klimaschonenden Entlüftung der Deponien in Lottstetten und Lachengraben bei Wehr könnten mehr als 70.000 weitere Tonnen CO 2 -Äquivalente eingespart werden. Das zeige, wie groß die Klimaschutzpotenziale durch innovative Technologien in den Kommunen seien.

Bereits seit 2013 bezuschusse das Bundesumweltministerium über die Kommunalrichtlinie Vorhaben im Deponiebereich. Inzwischen hätten bereits mehr als 100 Deponiebetreiber eine Förderung erhalten, die Anzahl der bewilligten Vorhaben beziehungsweise Maßnahmen belaufe sich auf mehr als 200, da einzelne Deponiebetreiber mehrere Maßnahmen umsetzen oder umgesetzt haben. Zum 1. Januar 2022 werde eine novellierte Kommunalrichtlinie in Kraft treten, mit der die erfolgreiche Förderung im Bereich der Siedlungsabfalldeponien erweitert werde.

Im Rahmen der Kommunalrichtlinie würden sowohl strategische Vorhaben gefördert, um den Klimaschutz vor Ort zu verankern, als auch investive Maßnahmen, die dabei helfen, Treibhausgasminderungspotenziale zu identifizieren und konkrete Treibhausgaseinsparungen zu erzielen, schreibt das Büro von Rita-Schwarzelühr-Sutter abschließend in der Mitteilung.