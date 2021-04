von sk

Die Stadtbibliothek Waldshut startet für ihre Bibliotheksmitglieder vom heutigen Dienstag, 6. April, bis zum Freitag, 16. April, die Bücheraktion „All you can read! – Bücher satt für ein halbes Jahr!“. Die Inhaber eines gültigen Bibliotheksausweises erhalten in diesem Zeitraum die Gelegenheit, sich in der Stadtbibliothek Waldshut für das laufende Jahr nach Herzenslust mit Büchern zu bevorraten. Sie erhalten am Eingang eine Waldshut-Tiengen-Stofftasche und haben dann 15 Minuten Zeit, diese mit Büchern ihrer Wahl zu befüllen – natürlich coronakonform.

Am Eingang stehen Masken und Desinfektionsspray bereit. Außerdem müssen die Besucher laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu jedem Zeitpunkt einen Mindestabstand von 1.5 Metern zu den anderen Besuchern halten. Damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Räumen der Bibliothek im Waldshuter Kornhaus aufhalten, müssen sich die Teilnehmer vorab bei der Stadtbibliothek Waldshut für die Click & Meet-Bücheraktion anmelden und einen Termin für ihren Bibliotheksbesuch vereinbaren. Und zwar unter Telefon 07751/833234 oder per E-Mail (bibliothek.wt@waldshut-tiengen.de).

Die Bibliothek Waldshut hat nach den Osterfeiertagen dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Medien können bis November 2021 ausgeliehen werden und sollen nicht zu einem früheren Zeitpunkt in der Stadtbibliothek Tiengen abgegeben werden.

Die Bücher für Grundschulkinder sind für die Dauer des Umbaus nur für Schüler und Lehrpersonal der Heinrich-Hansjakob-Schule Waldshut zugänglich, da die Stadtbibliothek Waldshut eine Kooperation mit der Schule hat. In der Stadtbibliothek Waldshut können Bilderbücher sowie Lesestoff für Kinder ab zwölf Jahren und junge Erwachsene ausgeliehen werden.

Am Samstag, 17. April, schließen sich die Pforten der Stadtbibliothek Waldshut für rund ein halbes Jahr für den Umbau, die Erweiterung und Modernisierung der Einrichtung im Waldshuter Kornhaus. Wenn die Bauarbeiten planmäßig und ohne Überraschungen vonstattengehen, soll die neue Stadtbibliothek Waldshut rechtzeitig zur winterlichen Lesezeit eröffnet werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit der Nachschub auch während des Umbaus gesichert ist, werden in der Stadtbibliothek Tiengen ab Mai die Öffnungszeiten verlängert, die noch bekanntgegeben würden. Dort sind dann neben dem Tiengener Bibliotheksteam auch die Mitarbeiterinnen aus Waldshut im Einsatz. Neben den vertrauten Gesichtern erwarten die Besucher aus Waldshut auch die Spiele aus der Brettspielothek und die Tonies-Hörspielartikel, die für die Dauer der Umbauten ebenfalls nach Tiengen umziehen.