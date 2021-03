von sk

Nach einem Sturz mit seinem Tretroller ist ein fünfjähriger Junge am Freitag, 12. März, in Waldshut mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gekommen.

Gegen 16.20 Uhr war der Junge laut Polizeibericht bei einer Bergabfahrt im Gaisbergweg zu Fall gekommen. Er zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in die Kinderklinik nach Lörrach.