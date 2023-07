Viele interessante Gesellenstücke gab es am vergangenen Sonntag beim Schreinertag in der Gewerbeakademie in Waldshut zu bestaunen. 21 Absolventinnen und Absolventen hatten ihre Zeugnisse bekommen und ihre Gesellenstücke präsentiert. Darunter gab es auch fünf Preisträger und zwei Belobigungen von der Gestaltungswerkstatt „die gute Form“.

„Sie sind der Grund, warum wir heute mit Ihnen feiern, Sie und Ihre tollen Gesellenstücke“, begrüßte Christian Herz, Leiter der Bildungsakademie Waldshut, Gäste und Absolventinnen und Absolventen. Heute bekämen sie ihr Zeugnis und im Herbst den Gesellenbrief, „dann sind Sie echte Junggesellinnen und Junggesellen.“

Ein Sideboard von Niklas Homlicher. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Drei Jahre Freude und Anstrengung , und wir sehen heute, das hat sich gelohnt.“ Sie hätten jetzt das Rüstzeug. „Ab morgen wird von Ihnen erwartet, dass Sie Verantwortung übernehmen, aber wenn ich Sie so anschaue, dann werden Sie Ihren Weg machen“, sagte Herz überzeugt. Ekkehard Meroth, Vorstandsmitglied der Schreinerinnung Waldshut sagte, er sei stolz auf diesen tollen Jahrgang: „Seid stolz und tragt es nach außen.“

Ein Hängemöbel von Niklas Maier | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Lob gab es auch von Vizepräsident der Handwerkskammer Konstanz und Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser. „Heute ist euer Tag. In euren Gesellenstücken steckt viel Kopfarbeit und handwerkliches Geschick. Ihr habt riesige Chancen, bleibt offen, neugierig und lernbereit.“

Preisträger

Der erste Platz für ihr Gesellenstück ging an Anna-Franziska Stowasser (Bauer Wohnfaszination Berau). Jonas Baldischwieler (Schreinerei Daniel Ebi , Dachsberg) und Tobias Schäfer (Schreinerei Benjamin Villinger, Häusern) waren zweiter. Niklas Homlicher (Schreinerei Christian Homlicher, Lottstetten) kam auf den dritten Platz. Belobigungen für die Gestaltung vom Gestaltungswettbewerb „Gute Form“ bekamen Jonas Baldischwieler, Daniel Ebi, Jos Peter Kempkes (Möbel Preiser, Ühlingen-Birkendorf) und Tobias Schäfer (Schreinerei Benjamin Villinger, Häusern).