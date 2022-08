Zu Person und DRK

lebt mit ihrer Familie in Waldshut. 2021 absolvierte sie ihr Abitur am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut. Die 19-Jährige schließt im kommenden Jahr ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim DRK Waldshut ab und will dort danach hauptamtlich als Rettungssanitäterin arbeiten. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Klarinette und trifft sich mit Freunden.Das DRK Kreisverband Waldshut zählt rund 100 Mitarbeitende allein der in der Notrufrettung. In jedem Lehrjahr gibt es sieben Azubis, von denen die meisten beim DRK als FSJler gearbeitet haben. Auch wenn das DRK bis zu 15 FSJler jährlich einstellt, ist die Nachfrage immer sehr hoch. Wer Interesse an einem FSJ beim DRK hat, kann sich bei Rettungsdienstleiter Heiko Zimmermann, Telefon 07751/87 35 28 oder per E-Mail ( zimmermann@drk-kv-wt.de ) melden.