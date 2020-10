Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Früh übt sich: Dreijähriger Junge läuft von zuhause weg, um zur Schule zu gehen

Ein dreijähriger Junge ist am Mittwochmorgen in Waldshut zur Schule gegangen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Junge in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnung geschlichen.